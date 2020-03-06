Чемпионат Азии по тяжелой атлетике, который должен был пройти 16−25 апреля в Ташкенте, перенесен на неопределенное время. Причина — глобальное распространение коронавируса и ограничения на поездки, введенные во многих странах, сообщила пресс-служба Международной федерации тяжелой атлетики (IWF).

Месяц назад исполнительный комитет IWF перенес чемпионат Азии из Казахстана в Узбекистана. Тогда решение было принято в связи с тем, что правительство Казахстана ограничило транспортное сообщение с Китаем и соседними с ним странами.