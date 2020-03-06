Гавхар Зойировна Алимова назначена исполняющей обязанности хокима Каттакургана Самаркандской области на внеочередном заседании городского кенгаша народных депутатов в пятницу, сообщила пресс-служба областной администрации.
Прежний глава города Музаффар Хашимов освобожден от должности по собственному желанию.
До этого назначения Гавхар Алимова работала первым заместителем руководителя областного управления по поддержке махалли и семьи, а ранее — заместителем хокима Самаркандской области, председателем регионального комитета женщин.
В январе указом президента была назначена сенатором от Самаркандской области.
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