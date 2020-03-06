Продолжающаяся вспышка нового коронавируса (COVID-19) окажет значительное влияние на развивающиеся азиатские страны по многочисленным каналам, включая резкое снижение внутреннего спроса, сокращение числа туристов и деловых поездок, торговых и производственных связей, перебои с поставками и воздействие на здоровье. Об этом говорится в новом анализе Азиатского банка развития (АБР), сообщили «Газете.uz» в страновом представительстве банка.

По оценкам экспертов, размер экономических потерь будет зависеть от того, как будет развиваться вспышка, что остается весьма неопределенным. Диапазон сценариев, исследованных в анализе, предполагает глобальное воздействие в диапазоне от 77 до 347 млрд долларов, или от 0,1% до 0,4% мирового валового внутреннего продукта (ВВП).

При умеренном сценарии, когда меры предосторожности и ограничения, такие как запреты на поездки, начинают ослабевать через три месяца после усиления вспышки и введения ограничений в конце января, глобальные потери могут достичь 156 млрд долларов, или 0,2% мирового ВВП. На Китай будет приходиться 103 млрд долларов этих потерь, или 0,8% ВВП страны. Остальная часть развивающейся Азии потеряет 22 млрд долларов, или 0,2% своего ВВП.

«Существует много неопределенностей в отношении COVID-19, включая его экономическое влияние, — считает главный экономист АБР Ясуюки Савада. — Это требует использования нескольких сценариев, чтобы обеспечить более четкую картину потенциальных потерь. Мы надеемся, что этот анализ может помочь правительствам, поскольку они готовят четкие и решительные меры по смягчению последствий этой вспышки на население и экономику».

Ожидается, что число туристов и объем поступлений от туризма резко сократятся во многих развивающихся странах Азии из-за многочисленных запретов на поездки и мер предосторожности, отмечается в анализе АБР (PDF). Один из самых значительных запретов на поездки введен самим Китаем. В январе власти страны запретили массовый выездной туризм. Количество туристов с не Китая, вероятно, также сократится, поскольку путешественники избегают поездок по региону, полагают эксперты.

В АБР отметили, что готовы поддержать развивающиеся страны-члены в их усилиях по реагированию на неблагоприятное воздействие COVID-19, включая оказание финансовой помощи и выдачу кредитов на случай чрезвычайных ситуаций.