Европейский институт Top Employers второй год подряд награждает компанию «БАТ Узбекистан» статусом Top Employer 2020 («Лучший работодатель 2020»). Впервые эту награду «БАТ Узбекистан» получил в 2019 году, став первой и единственной компанией, обладающей сертификатом Top Employer на территории Узбекистана. В текущем же году компания повторно подтвердила свой статус, продолжая удерживать ведущую позицию на рынке труда.





Для тех, кто нацелен строить карьеру в международной компании, эта награда служит доказательством того, что в совместном предприятии «УЗБАТ А.О.» созданы оптимальные условия на уровне международных HR-практик. Здесь развивают профессиональные и лидерские качества сотрудников путем тренингов, международных стажировок, коучинга и менторинга со стороны топ-менеджеров, способствуют карьерному росту и обеспечивают достойную оплату труда.





Более того, «БАТ Узбекистан» готов вкладываться в молодые кадры и принимать в свои ряды амбициозных студентов и выпускников. Начать работу не имея опыта, пройти стажировку в Лондоне, а затем получить менеджерскую должность всего за один год работы в компании — все это возможно благодаря Международной программе лидерства Global Graduate.





«БАТ Узбекистан» приглашает заинтересованных специалистов на работу. Список открытых вакансий доступен по ссылке.

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