Верховная Рада Украины 4 марта приняла постановление об отставке премьер-министра Алексея Гончарука, сообщило агентство УНИАН. Вместе с ним в отставку ушло правительство.

Президент страны Владимир Зеленский, выступая в этот день на внеочередной сессии парламента, заявил, что ему не стыдно за правительство, поскольку оно сделало больше, чем все прошлые правительства. Но вместе с тем отметил, что «это скорее минус».

При этом глава государства назвал этот состав Кабмина первым, где нет топ-коррупции. «Это правительство новых лиц, но лиц мало. Нужны новые мозги и сердца. Это правительство знает, что делать, но знать мало. Надо работать, надо делать», — сказал он.

В числе других претензий Владимира Зеленского к правительству Алексея Гончарука, по данным РИА Новости: украинская экономика не демонстрирует необходимых темпов роста, а госбюджет не выполняется, четыре месяца подряд продолжается падение промышленного производства, которое достигло уже 5%, индексация пенсий не проведена, пенсионный фонд остается неэффективной структурой, а о плане повышения пенсий для украинцев «ничего не слышно».

Кроме того, Кабинет Министров, по мнению президента, провалил разъяснительную работу с населением относительно понижения тарифов на тепло. По словам президента, платежки у некоторых граждан действительно уменьшились, но из-за неразберихи с платежками и начислениями люди этого не почувствовали.

На должность премьер-министра Верховная рада утвердила по представлению президента Дениса Шмыгаля. Задачи нового правительства он видит в укреплении национальной безопасности и обороны, завершении войны на Донбассе и возврате Крыма, а в экономике отдельное внимание будет уделено промышленному производству и агропромышленному сектору, а также социальным вопросам.

По данным русской службы BBC, новый глава правительства родился во Львове в 1975 году. До 2014 года работал на госслужбе, после чего стал вице-президентом компании «Львовхолод», а в 2018 году был назначен директором Бурштынской теплоэлектростанции, принадлежащей украинскому бизнесмену Ринату Ахметову. В 2019 году Денис Шмыгаль был назначен главой Ивано-Франковской областной администрации, а в феврале стал вице-премьером и министром развития общин и территорий.

В новый состав правительства вошли:

Вадим Пристайко — вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции;

Алексей Резников — вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий;

Михаил Федоров — вице-премьер — министр цифровой трансформации;

Арсен Аваков — министр внутренних дел;

Сергей Бессараб — министрапо делам ветеранов;

Вадим Гутцайт — министр молодежи и спорта,

Илья Емец — министр здравоохранения,

Владислав Криклий — министр инфрастуктуры;

Марина Лазебная — министр социальной политики;

Денис Малюська — министр юстиции;

Олег Немчинов — министр Кабинета министров;

Игорь Уманский — министр финансов;

Алексея Чернышов — министр развития общин и территорий.