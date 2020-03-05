Современные жилые комплексы поражают своим разнообразием, но наиболее важным при покупке квартиры остается выбор оптимальной планировки и грамотное распределение внутреннего пространства.

Именно этот вопрос при проектировании жилого комплекса Parkwood архитекторы из бюро Chand Architecture решили в первую очередь. На начальном этапе проектирования были разработаны оптимальные жилые пространства, а затем уже конструкция комплекса, которая должна была соответствовать планировкам. Это было одной из причин, почему Parkwood был разделен на отдельные одноподъездные блоки, отходя от привычных громоздких, длинных построек.





Архитекторы длинных, многоподъездных строений имеют одну цель при проектировании — получить из строительной площади максимальное количество квадратных метров для продажи. К сожалению, результатом такого типа проектирования зачастую оказываются комплексы с четырьмя, пятью, шестью, а иногда и восемью квартирами на одной площадке. Как правило, планировки у таких жилых комплексов оказываются также неэффективными.

Вот почему сегодня на рынке чаще встречаются квартиры площадью 100 и более квадратных метров без сквозного проветривания и всего с двумя жилыми комнатами. Переплата за лишние квадратные метры в таких квартирах колоссальная.





Вопрос неэффективности пространства в таких комплексах решают посредством объединения кухни и гостиной. Это по факту является всего лишь большой кухней с обеденной зоной, но не жилой комнатой. Также нередко рынок предлагает планировки с комнатами без единого окна, что нельзя называть жилым пространством, так как ни естественного света, ни свежего воздуха в этих помещениях нет.

Понимая эти проблемы, специалисты из Chand Architecture подошли к решению задачи проектирования жилого комплекса Parkwood совсем иначе.

«Основные принципы при разработке планировок Parkwood — правильный учет количества комнат и соблюдение оптимальных размеров квартир в целом. Двухкомнатная квартира в Parkwood — это спальня, гостиная и отдельная кухня. Трехкомнатная квартира площадью 82 кв. м спроектирована по примеру всеми любимой планировки 77 серии, включающей в себя спальню, гостиную, детскую комнату и также отдельную кухню», — говорит Бобур Абдурахманов, руководитель Chand Architecturе.





Планировки Parkwood представляют собой квартиры с разграничением на тихие и шумные зоны, а при учете количества комнат указаны только жилые помещения. Сами комнаты спроектированы так, чтобы их размер был оптимальным для проживания и потребителю не пришлось переплачивать за лишние квадратные метры. Для повышенного комфорта жителей высота потолков в Parkwood предусмотрена в 3,4 м.

В двухкомнатных квартирах Parkwood как минимум четыре окна, обеспечивающих угловое проветривание помещения. А в квартирах с тремя и более комнатами обязательно имеется сквозное проветривание для непрерывной циркуляции свежего воздуха.

Чтобы иметь возможность уместить больше окон в квартирах, архитекторы расположили жилые блоки комплекса точечно и использовали витражное остекление высотой в целых 2,4 м во всех блоках. Балконы имеют ширину 1,6 м, а длина варьируется в зависимости от типа квартиры и может достигать 10 м.





Все вышеперечисленное позволило получить оптимальное жилье квадратной или прямоугольной формы в 40, 60, 80, 116 и 144 кв. м с угловым или сквозным проветриванием в квартирах с двумя и более комнатами. На последних этажах каждого из 13 блоков Parkwood архитекторы расположили озелененные террасы с прекрасным видом на город и горы Чимган.

Планировки квартир в Parkwood спроектированы так, чтобы пространство могло быть адаптировано к образу жизни каждой семьи и обеспечивало максимальную изоляцию различных функциональных зон, позволяя проходить в любую комнату, не пересекая другие.

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