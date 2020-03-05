В правдивости высказывания великого Вольтера о том, что «Поэзия — музыка души» еще раз убедились гости «Вечера поэзии». Мероприятие было посвящено запуску Nescafé Gold Barista с новым, более насыщенным вкусом с раздельной обжаркой зерен, которая впервые применяется на рынке растворимого кофе. Организатором вечера выступила компания Nestlé в Узбекистане.





Литературно-музыкальный вечер открыли актеры театра «Ильхом». Гости вечера будто окунулись в прошлое, на время перенесясь в начало XX века. Особую атмосферу вечеру придал исторический обзор поэзии Серебряного века от Натальи Мусиной — искусствоведа и директора ташкентской арт-галереи «Караван», а также писателя и историка Бориса Голендера.

Своеобразную атмосферу вечера создал музыкальный перфоманс ансамбля Omnibus: звуки гонга, которые производили комбинацию космических вибраций, сопровождали гостей весь вечер. Музыкальный репертуар также включил в себя произведения Эрика Сати и Игоря Стравинского.





В программе музыкально-поэтического вечера со сцены прозвучали стихи блестящих поэтов: Марины Цветаевой, Александра Блока, Николая Гумилева, Осипа Мандельштама, Иннокентия Анненского, Ивана Бунина. Гости вечера отметили, что времена, когда встречи с поэтами собирали многотысячные залы, уже прошли. Но традиция литературных чтений не умерла и до сих пор продолжает привлекать поклонников. И вечер поэзии с Nescafé Gold Barista стал этому подтверждением.





В рамках поэтического вечера прошло шоу-дегустация, где бариста символично отразил игру дуальности кофе. Черное и белое, светлое и темное притягиваются, взаимодействуют и дополняют друг друга. Nescafé Gold Barista — это два вида кофе, которые по-разному обжариваются, чтобы раскрыть лучшие качества каждого.





Светлая обжарка арабики раскрывает мягкий, сочный вкус с тонкими фруктовыми нотами в аромате. А темная обжарка кофейных зерен — для глубокого вкуса с карамельным оттенком. В результате получается напиток с еще более насыщенным вкусом и ярким ароматом. Новый Nescafé Gold Barista удовлетворит наиболее взыскательные вкусы поклонников кофе.

За свою 80-летнюю историю кофе под товарным знаком Nescafé завоевал признание потребителей по всему миру. В России Nescafé является ведущим игроком рынка растворимого кофе. Широкий ассортимент натурального растворимого кофе и кофейных смесей высочайшего качества под брендом Nescafé выпускает фабрика «Нестле Кубань».

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