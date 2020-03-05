Единый миграционный центр (ЕМЦ) открылся в Яшнабадском районе Ташкента, сообщила пресс-служба Агентства по внешней трудовой миграции при Министерстве занятости и трудовых отношений Узбекистана. Организация располагается в здании моноцентра Ishga marhamat по улице Паркентская, 331.

Центр оказывает услуги по предотъездной профессиональной и психологической подготовке, а также адаптации граждан Узбекистана, выезжающих на временную работу в Россию.

Здесь также созданы возможности для заполнения миграционной карты и оформления страхового полиса.

Кроме того, по соглашению Минтруда и Российского университета дружбы народов, в центре будут оказываться услуги по обучению русскому языку, истории и законодательству России и выдаче свидетельства, необходимого для получения патента.