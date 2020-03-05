Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 5 марта принял президента российской компании «Лукойл» Вагита Алекперова, сообщила пресс-служба главы государства.

На переговорах стороны уделили внимание вопросам привлечения опыта и передовых решений «Лукойла» в сфере корпоративного управления и перехода на цифровые технологии в нефтегазовой отрасли.

Шавкат Мирзиёев и Вагит Алекперов также обсудили возможности углубления кооперации в области геологоразведки и освоения месторождений углеводородов на территории Узбекистана, в том числе трудноизвлекаемых.

Кроме того, в качестве безусловного приоритета на переговорах было обозначено взаимодействие в области научных изысканий и подготовки высококвалифицированных кадров для энергетического сектора.

На сегодня объем капиталовложений «Лукойла» в совместные с Узбекистаном проекты составляют около 10 млрд долларов. Кандымский газоперерабатывающий комплекс перерабатывает более 8 млрд кубометров газа в год. Продолжается освоение месторождений Юго-Западного Гиссара и Устюртского региона.