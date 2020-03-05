Совет федерации профсоюзов Узбекистана в рамках обучения кадров начал мониторинг работы крупных производств в Узбекистане. Квалификационное обучение в НОУ «Учебный центр федерации профсоюзов Узбекистана» для профсоюзных организаций Ташкента и Ташкентской области началось с посещения завода IMZO. Делегация из 23 человек ознакомилась с историей завода и техникой безопасности, а также изучила работу предприятия и выпускаемую им продукцию. На первом этапе мониторинга завод IMZO получил высокие отзывы.

«Нам очень отрадно увидеть на этом предприятии действительно созданные условия для сотрудников. Выделен зал, где проводятся занятия по охране труда и производственное обучение. Служба охраны труда хорошо работает — посмотрели, как организован их кабинет, сотрудникам предоставляется спецодежда, спецобувь, средства индивидуальной защиты. И мы бы очень хотели, чтобы вот эти условия, созданные в IMZO для сотрудников, распространялись бы на все предприятия республики Узбекистан. Нам нужно перенять и передать это всем», — отметил Равшан Махамадалиев, заведующий отделом охраны труда городского совета объединения профсоюзных организаций.





Представители профорганизаций оценили и условия труда. На заводе IMZO сотрудникам предоставляется двухразовое питание (обед и полдник), все работники строго соблюдают правила техники безопасности, обеспечены инструкциями на рабочих местах и журналами по охране труда. Территория предприятия соответствует санитарным нормам, озеленена и ухожена, а на производстве установлено современное автоматизированное оборудование.

Заведующая отделом охраны труда аппарата Федерации профсоюзов Узбекистана Нодира Каримова рассказала, что оценивают они сразу все аспекты: условия труда, температурный режим, микроклимат, техническую документацию, гигиену труда, обеспечение информационными стендами и плакатами кабинетов охраны труда и техники безопасности.





«В первую очередь происходит визуальный осмотр, разговариваем с рабочими — довольны ли они, соблюдаются ли их права, какие созданы для них условия. Первое впечатление — работники идут на завод с удовольствием. Само предприятие красивое, уютное, питание хорошее — мы как специалисты по охране труда обращаем внимание и на социальные вопросы тоже. Как работодатель обращается с работниками, как они взаимодействуют между собой. Вижу, что все законодательные требования выполняются, сверх них выполняются льготные нормы, которые каждое предприятие устанавливает самостоятельно. У меня очень позитивные впечатления — все здесь доброжелательны, внедрены новые технологии, есть декор. И самое главное — все производится в Узбекистане. Локализация продукции, новые рабочие места — очень большой плюс завода IMZO», — сообщила Нодира Каримова.





По окончанию обучения первая группа профсоюзных организаций Ташкента и Ташкентской области прошла тесты в НОУ «Учебный центр Федерации профсоюзов Узбекистана» по 40-часовому обучению «Основы достойного труда».

Главный консультант отдела охраны труда, техники безопасности и охраны окружающей среды AKFA Group Нафиса Турабова получила сертификат, подтверждающий ее профессионализм и безупречно выполняемую работу по охране труда.

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