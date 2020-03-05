Узбекистан стал членом Гаагской конференции по международному частному праву (ГКМЧП), сообщила пресс-служба Министерства юстиции. Завершение процедуры присоединения состоялось 4 марта в Нидерландах с участием узбекской делегации.

До сих пор ГКМЧП объединяла 83 участника (82 государства и Европейский союз), после присоединения Доминиканской Республики и Узбекистана их число достигло 85.

«Членство Узбекистана в Гаагской конференции позволит обеспечить участие страны в процедуре унификации норм международного семейного и частного права, дальнейшее развитие правовой системы с учетом мировых стандартов, повышение эффективности защиты прав и интересов граждан государства за рубежом», — отметили в Минюсте.

Национальное законодательство в связи с членством страны в ГКМЧП ждет ряд изменений, которые упростят систему международной правовой помощи и предоставят гражданам, нуждающимся в ней, более широкие возможности. Международные гражданско-правовые споры будут разрешаться быстрее и с минимальными затратами, пояснили в министерстве.

Это также позволит Узбекистану отражать национальные интересы в будущих международных документах, подчеркнул Минюст.

Узбекистан уже является участником трех Гаагских конвенций: Конвенции по вопросам гражданского процесса (1954 года), Конвенции об отмене требования легализации иностранных официальных документов (1961 года) и Конвенции о гражданских аспектах международного похищения детей (1980 года).