Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 5 марта принял президента Европейского банка реконструкции и развития Суму Чакрабарти.

Как сообщила пресс-служба главы государства, на встрече стороны обсудили приоритетные направления сотрудничества на долгосрочную перспективу.

Сума Чакрабарти подтвердил готовность ЕБРР продолжить всемерную поддержку реализуемой программе реформ в Узбекистане и кардинально расширить портфель партнерства.

«Особое внимание уделено подготовке и продвижению приоритетных проектов по модернизации инфраструктуры, развитию банковского сектора, текстильной и других отраслей промышленности, инициатив малого бизнеса», — говорится в сообщении.

Узбекистан и ЕБРР возобновили партнерство в 2017 году. За этот период приняты и реализуются новая страновая стратегия банка и совместная «дорожная карта». Объемы новых инвестиций достигли 1,1 млрд долларов и направлены в такие отрасли, как энергетика, тепло- и водоснабжение, коммуникации, дорожное и жилищное строительство.

Помимо представительства в Ташкенте, банк открыл офис в Андижане, а до конца года планирует открыть в Ургенче.