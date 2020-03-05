Запретить экспорт лекарств и медицинских масок предложил правительству заместитель председателя общенационального движения «Юксалиш», депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана Бобур Бекмуродов.

Депутат от фракции Либерально-демократической партии (УзЛиДеП) призвал не поддаваться панике, при этом отметил, что случаи заболевания коронавирусом подтверждены более чем в 70 странах, а количество инфицированных приблизилось к отметке 100 тысяч человек.

«Становится все более очевидным, что в условиях глобализации нет возможности изолироваться от вируса. На наш взгляд, правительству настало время предпринять следующие, более решительные шаги для обеспечения безопасности наших граждан», — заявил он.

Бобур Бекмуродов считает, что правительству необходимо:

ограничить проведение массовых мероприятий, запретить массовые мероприятия с участием детей и молодежи;

пересмотреть и расширить список стран для приостановления транспортного сообщения и усиленного карантинного контроля;

запретить экспорт лекарств и средств индивидуальной защиты (маски, респираторы), при необходимости поддержать импорт из «безопасных» стран;

строго контролировать фармацевтический рынок, предотвратить спекулятивный рост цен на маски, респираторы и противовирусные препараты и лекарства;

проводить парламентские слушания с участием министров иностранных дел, здравоохранения и инвестиций по ситуации в стране;

принять меры по уменьшению риска заболевания в детских садах и школах.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус заявил, что смертность от нового коронавируса COVID-19 в три раза выше, чем смертность от сезонного гриппа (3,4% против 1%).

Россия и Германия запретили вывозить из страны маски и респираторы. Французское правительство взяло под контроль обеспечение населения масками. Всемирный банк объявил, что предоставит 12 млрд долларов на борьбу с вирусом.