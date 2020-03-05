В ряде регионов Узбекистана началось тестирование кадастровых паспортов нового образца, сообщила пресс-служба Государственного комитета по земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру.

С 1 марта в Ташкенте, в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях при возникновении прав на объект недвижимости, переходе прав к другому владельцу и изменении формы собственности объектов заявителям будут выдаваться новые кадастровые паспорта в Центрах государственных услуг. В 2020—2022 годы такие паспорта планируется внедрить в остальных регионах страны.

Фото: Госкомземгеодезкадастр.

Паспорта представляют собой пластиковую смарт-карту с поддержкой технологии NFC (беспроводная передача данных малого радиуса действия). Новые образцы включают в себя все сведения из старых кадастровых документов, а также подключены к Единому порталу интерактивных государственных услуг (ЕПИГУ — my.gov.uz).

Кадастровый паспорт вместо кадастрового дела и двух свидетельств о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и земельный участок начали выдавать в Узбекистане с октября 2018 года. Кадастровый паспорт — это бланк защищенной формы с водяными знаками, он содержит в себе технические параметры объекта жилого фонда, кадастровую стоимость, план, сведения о владельцах и сведения о государственной регистрации прав на объект жилого фонда.

Паспорт содержит QR-код, по которому в режиме онлайн может быть проверен его статус, подлинность, а также получены сведения о соответствии технических параметров объекта жилого фонда параметрам, указанным в паспорте, дополнительные сведения об объекте и сведения о наличии обременений и ограничений на момент онлайн-проверки.





Фото: Госкомземгеодезкадастр.

В сообщении Госкомземгеодезкадастра отмечается, что пластиковая карта имеет ряд преимуществ над бумажной версией. В частности, это удобство хранения и минимизация возможностей для фальсификации, устранение бюрократических препятствий, связанных с получением банковских кредитов, а также упрощение процесса передачи имущества в залог для получения кредита.

Карта позволит сформировать и систематизировать единую базу данных, которая обеспечит полный учет данных собственников имущества по областным, городским и районным отделам. Появится возможность интеграции системы налогообложения доходов от сдачи имущества в аренду с базой данных налоговых органов, а также интегрировать систему с единым биллингом для удобной и полной оплаты коммунальных услуг, налогов и государственных пошлин.

Систему, созданную для нового кадастрового паспорта, можно подключать к ЕПИГУ, что также поможет сократить случаи вымогательства со стороны государственных служащих.

Кадастровый паспорт нового образца содержит всю необходимую информацию об имуществе и его владельце, связан с государственными органами, что позволяет упростить нотариальные операции, которые требуют документов старых образцов.