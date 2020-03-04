В связи с распространением коронавируса (COVID-19) в более 60 государствах мира, Всемирный банк (ВБ) принял решение предоставить финансирование в объеме до 12 млрд долларов в качестве немедленной помощи развивающимся странам, сообщили «Газете.uz» в пресс-служба международного финансового института.

Эти средства будут направлены на борьбу с глобальной эпидемией, а также ее последствиями для здоровья людей и национальных экономик. Финансирование поможет государствам принять эффективные меры для реагирования и, где это возможно, уменьшить трагические последствия, вызванные распространением COVID-19.

Новый ускоренный пакет финансирования, как ожидается, поможет развивающимся странам укрепить систему здравоохранения, в том числе улучшить доступ к медицинским услугам для защиты людей от эпидемии, усилить эпиднадзор за болезнями, активизировать мероприятия в области общественного здравоохранения и сотрудничество с частным сектором для уменьшения воздействия на экономику.

Пакет помощи для борьбы с коронавирусом сформирован с привлечением средств Группы ВБ, включая Международную ассоциацию развития (МАР), Международный банк реконструкции и развития (МБРР) и Международной финансовой корпорации (МФК). Финансирование будет предоставляться государствам в ускоренном порядке. Сюда также войдут консультативные услуги и техническая помощь, опирающаяся на передовой международный опыт и знания.

Пакет помощи позволит предоставить в ускоренном виде гранты и ссуды с низкими процентными ставками от МАР для стран с низким доходом и займы от МБРР для стран со средним уровнем дохода. МФК предоставит своим клиентам необходимую поддержку для продолжения их деловой деятельности и сохранения существующих рабочих мест.

Поддержка МАР и МБРР будет охватывать ряд мероприятий по укреплению служб здравоохранения и первичной медико-санитарной помощи, усилению мониторинга и отчетности по болезням, обучение медицинских работников, выработку мер общественного доверия и улучшение доступа к медицинским услугам для самых бедных пациентов.

МФК будет работать с клиентами коммерческих банков с целью расширения торгового финансирования и линий оборотного капитала. МФК также будет напрямую поддерживать своих корпоративных клиентов, фокусируясь на стратегических секторах, в том числе производстве медицинского оборудования и фармацевтике, для поддержания цепочек поставок и ограничения рисков экономического спада.

Поскольку страны сталкиваются с различными уровнями риска и имеют разный уровень уязвимости к коронавирусу, им потребуются различные виды содействия, говорится в сообщении. ВБ будет отдавать приоритет беднейшим странам и странам с высоким уровнем риска и низкой способностью противостоять вирусу.