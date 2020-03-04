Национальный оператор UZTELECOM создает необходимые условия для развития цифровой экономики и вводит дополнительные удобства для всех интернет-пользователей страны.

На базе облачного центра обработки данных UZTELECOM в сотрудничестве с крупными мировыми компаниями, представляющими интернет-сервисы, произведена локализация серверного оборудования и многочисленных сервисов ИТ-гигантов.

Реализация проекта дает:

ускорение работы всех крупных интернет-сервисов — на любой запрос будет более быстрый ответ;

существенное сокращение времени загрузки контента. Загрузка будет занимать меньше времени, а значит эффективность использования соединения повысится.

За счет локализации сервисов все интернет-пользователи смогут получать информацию и загружать данные быстрее. Показатель «ping» будет меньше, то есть любой запрос на сервисы не будет проходить через транснациональные сети для получения ответа и информации, что уменьшит время ответа на запросы пользователей.

Немаловажно также и то, что за счет локализации сервисов внутри Узбекистана имеется возможность значительно разгрузить международный интернет-канал. Это позволит всем операторам и провайдерам Узбекистана предоставить более доступные и скоростные тарифы для абонентов.

В связи с этим были разработаны специальные тарифы на услуги пиринговой сети UZ-IX с доступом к CDN-серверам для операторов и провайдеров республики, что позволит им предоставлять локализованные интернет-сервисы своим абонентам. Установленные цены в 2−3 раза меньше тарифов услуг международного интернет-канала, проходящий через международный центр пакетной коммутации, то есть теперь подключившись к услугам пиринговой сети операторы и провайдеры республики смогут предоставить своим абонентам более качественные мировые сервисы.

АК «Узбектелеком» стремится стать передовым цифровым оператором для населения, бизнеса, государственных структур, а также операторов и провайдеров Узбекистана.

Главная задача компании — предоставлять современную цифровую инфраструктуру для широкого круга применения. АК «Узбектелеком» является удобным инструментом и надежным фундаментом для цифровой трансформации экономики страны.

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