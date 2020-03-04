Регистрацию при посадке на поезда планируется упростить, установив специальные считывающие устройства у входа на вокзалы. Об этом сообщила пресс-служба «Узбекистон темир йуллари».

Мобильные валидаторы при себе также будут иметь и проводники. Пассажиру, оформившему электронный билет, не придется его распечатывать, достаточно будет приложить телефон с QR-кодом или штрих-кодом к устройству. Дата установки валидаторов не уточняется.

Компания также работает над расширением медиа-контента в поездах. В тестовом режиме на поездах Afrosiyob будет запущена система интранет (интернет в миниатюре). Пассажиры смогут подключаться к этому порталу и выбирать контент по своему желанию. В дальнейшем услуга будет предоставлена на всех пассажирских поездах.