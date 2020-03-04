В редакцию «Газеты.uz» поступил ответ на статью колумниста Комила Джалилова, посвященную качеству школьных учебников. Сотрудники Республиканского научно-практического центра развития инновационных методик обучения иностранным языкам при Узбекском государственном университете мировых языков написали: «В нашей статье мы постарались ответить на некоторые вопросы, поднятые автором». Публикуем ответ полностью.

Школьные учебники: мифы и реальность

Многие, наверное, помнят этот рассказ: учитель нарисовал на белой доске черную точку и попросил студентов сказать, что они видят. Все студенты без исключения увидели маленькую черную точку и ни один не смог увидеть, что вокруг этой черной точки огромное поле белого: белого, позитивного и светлого.

Так и автор колонки, Комил Джалилов, в своей публикации «Школьные учебники: как они создаются, кто их заказывает и отбирает и как повысить их качество», к сожалению, на наш взгляд, видит только маленькую черную точку и не видит той огромной работы, которая выполняется большой командой, прошедшей в свое время многоуровневый конкурсный отбор и длительное специальное обучение. Жаль, что автор публикации огульно обвиняет всех и вся, не удосужившись выяснить факты.

Например, некоторые из авторов учебников Kids' English и Teens' English, действительно работают в Республиканском научно-практическом центре развития инновационных методик обучения иностранным языкам (РНПИЦ) при Узбекском государственном университете мировых языков и никогда этого не скрывали. Более того, авторы всегда выражали благодарность Инновационному центру за оказываемое содействие в разработке учебно-методических комплексов (УМК). В состав УМК входят учебник, рабочая тетрадь, мультимедийный ресурс и книга для учителя, в которой даются методические указания по грамотной и эффективной организации каждого урока, даются детальные поурочные планы, промежуточные проверочные работы и контрольные задания по проверке всех языковых навыков.

В ответ на прозрачный намек автора колонки, хотим твердо уверить, что авторы учебников Kids' English и Teens' English никогда не писали рецензии на собственные издания, так как это противоречит профессиональной этике и нарушает требования, установленные Министерством народного образования (МНО). Рецензирование осуществляется членами рабочей группы, утверждаемой РНПИЦ, в состав которой входят профессорско-преподавательский состав университета и эксперты, в том числе международные.

Далее, автор колонки пишет: «Автор этой колонки был свидетелем обсуждения рукописи учебного пособия, когда эксперты указывали на недостатки, при этом никак не обосновывая свое мнение — ни отсылками к теории, ни результатами эксперимента или апробации, а просто по принципу „это плохо, потому что я считаю так“».

Конечно, мы не можем отвечать за все предметы, но в отношении учебников английского языка это утверждение не соответствует действительности. При создании учебной серии Kids' English авторский коллектив был очень рад, когда учителя и учащиеся из всех регионов республики участвовали в апробации всех 4 учебников, в ходе которых учителя и учащиеся на практике апробировали 50% каждого учебника и отправляли в МНО замечания и пожелания по его улучшению. Все замечания и пожелания внимательно изучались и учитывались при переработке материалов.

Кроме этого, постоянно для учителей английского языка проводились методические семинары-тренинги по работе с данными УМК по всей республике. На базе института имени Авлони ежегодно проводились тренинги для тренеров регионального уровня, которые в свою очередь проводили каскадные тренинги в опорных школах для учителей школ в своем районе.

К сожалению, на данный момент не предусмотрено проведение полной апробации перерабатываемых в настоящее время УМК, но все учебники подвергаются тщательному изучению учителями практиками, методистами и психологами. Например, в прошлом году было проведено широкое обсуждение новой концепции учебника Teens' English 7, в котором, при содействии Венди Арнолд, специалиста международного уровня, была представлена новая современная концепция учебника, направленная на развитие у учащихся навыков 21 века, таких как критическое мышление, сотрудничество, развитие творческих навыков, а также навыков исследовательской работы. В обсуждении приняли участие не только учителя, но и учащиеся.

Хотелось бы также добавить, что при создании учебников английского языка учитываются не только государственные стандарты и программы, но и международные стандарты, например, такие как CEFR (Common European Framework of Reference). На учебно-методические комплексы Kids' English и Teens' English получены положительные рецензии специалистов международного уровня таких как Венди Арнолд, Род Болайто, Лес Кирхэм, Ди Бротон, Берн Брювертон.

Да, мы не отрицаем, что существует много проблем в области создания учебников. Но, хотелось бы, чтобы автор оперировал фактами, а не высказываниями людей, «пожелавших сохранить анонимность». Возникает вопрос: Почему эти люди не высказываются открыто и прикрываются анонимностью? Правда не требует анонимности, тем более если это касается государственных чиновников.

Все, в том числе и авторы действующих учебников, с радостью приняли указ о создании альтернативных учебников. Все, кто имеет желание, талант и время может принять участие в создании альтернативного учебника английского языка и подать заявку в МНО. Безусловно, это не легкий путь, но для этого в республике созданы оптимальные условия, в число которых входит наличие в республике представителей таких международных издательств, как Оксфорд, Пирсон, Макмиллан и других.

Отрадно, что люди, отреагировавшие на данную статью, видят дальше и глубже чем автор публикации. Они с поразительной точностью и проницательностью говорят о том, что учебник — это не панацея и, что существует целый комплекс проблем, в решении которых нужно взаимопонимание и поддержка, а не огульная, неподтвержденная фактами критика. Авторы комментариев к колонке правдиво говорят о том, что создание учебника — это громадный и кропотливый труд и что «учебник создать не так просто, как некоторым кажется, — для этого надо иметь хотя бы практический опыт и талант к методической работе».

Кроме этого, мы не должны забывать, что обучение иностранным языкам, а также разработка стандартов, программ и учебников играют очень важную роль в определении образовательной стратегии государства. Всемирно известный ученый Кумаравадивелу, утверждает, что в эпоху глобализации язык — это идеология, а не только система языка, и она включает в себя такие ценности, как социальные, культурные, политические и исторические. Он подчеркивает, что в наше время такие важные факторы, как индивидуальность учителя, то во что он верит и что ценит, а также ценности и знания местного контекста играют важнейшую роль.

Хотелось бы, чтобы автор колонки вчитался в этот комментарий, данный в ответ на публикацию колонки: «…Именно так и случилось во многих странах, где за 10−20 лет было выращено поколение, готовое снести власть ради абстрактной „свободы“ и погрузить страну в хаос. Поэтому государство должно иметь полномочия выбирать и запрещать учебники, не соответствующие государственной политике…»

В заключение, хотелось бы призвать всех, кому дорого будущее страны, и кто готов внести лепту в образование, сплотить свои силы, а не тратить их на критику. Безусловно, хорошая конструктивная критика всегда нужна для прогресса, но не та, которая основывается на домыслах и слухах, и является деструктивной и разрушающей.

Авторы учебников всегда открыты к диалогу. Как говорят англичане: Nothing is perfect. Нет предела совершенству. Республиканский научно-практический центр развития инновационных методик обучения иностранным языкам подавал в МНО предложение об объявлении конкурса на авторство и создание авторских коллективов. Надеемся на то, что наше предложение будет поддержано и в стране появятся сильные креативные авторские коллективы.

Начальник отдела РНПИЦ при Узбекском государственном университете мировых языков Ирискулов М. Т.

Начальник отдела РНПИЦ при Узбекском государственном университете мировых языков Хан С. С.