Начальник пресс-службы хокимията Ташкента — советник хокима города по вопросам информационной политики Фуркат Махмудходжаев 2 марта провел первую встречу с журналистами и блогерами после вступления в новую должность.

Пресс-служба хокимията, по словам Фурката Махмудходжаева, намерена систематизировать работу с четырьмя видами СМИ: онлайн-изданиями, телевидением, печатными изданиями и радио. Он подчеркнул, что госорганы в основном работают с государственными телекомпаниями и приглашают их освещать позитивные новости. Фуркат Махмудходжаев заверил, что администрация постарается наладить систематическую работу с частными телекомпаниями.

Корреспондент государственного телеканала попросила Фурката Махмудходжаева устранить бюрократические препоны по согласованию освещения событий и начать приглашать государственные телекомпании не только на позитивные события. Сейчас для получения разрешения на съемку сотрудникам телекомпаний приходится направлять письмо в то или иное ведомство и ждать согласованного ответа, тогда как корреспонденты негосударственных СМИ могут посещать мероприятия без бумажной волокиты.

Пресс-служба столичной администрации планирует проводить брифинги и пресс-конференции два раза в месяц, а также пресс-туры раз в два месяца. Тема мероприятий будет заранее обсуждаться с представителями СМИ посредством голосования через каналы связи между хокимиятом и журналистами.

Фуркат Махмудходжаев добавил, что на брифингах планируется давать не только новости, но и комментарии и мнение руководства хокимията Ташкента и проводить анализ возникающих вопросов. Будут также организованы прямые эфиры, когда этого требует повестка.

Другой важной задачей Фуркат Махмудходжаев назвал совершенствование работы пресс-служб районных хокимиятов Ташкента. Он также предупредил, что столичная администрация не всегда будет оперативно отвечать на запросы средств массовых информации, так как все ответы требуют тщательной перепроверки и согласования с экспертами.

«Мы должны помогать, учитывать мнения и предугадывать тенденции… Мы будем стараться минимизировать разницу во времени между [поступающими вопросами и ответами на них]», — сказал Фуркат Махмуджходжаев.

Говоря о содержании информационных каналов пресс-службы хокимията Ташкента, он добавил, что половину всего контента планируется посвятить новостям, четверть — аналитическим и критическим статьям и еще четверть — эксклюзивным материалам.

Журналисты предложили хокимияту проводить встречи со СМИ и блогерами чаще, чем два раза в месяц, поскольку вопросов к столичной администрации традиционно очень много.

Кроме того, представители масс-медиа рекомендовали администрации Ташкента перестать винить население в проблемах и активнее реагировать на запросы граждан. По словам журналистов, люди заваливают издания обращениями в связи с тем, что эффективного диалога с государственными органами нет, а публикация проблем в СМИ видится людям единственным инструментом восстановления справедливости и методом достучаться до власти.

Журналисты также посоветовали пресс-службе хокимията составить и опубликовать регламент по предоставлению ответов на запросы СМИ, а также определить ряд вопросов, на которые пресс-служба могла бы отвечать без согласования с сотрудниками хокимията. Вследствие постоянной занятости специалистов пресс-служба не может ответить на запросы даже в установленные законодательством сроки. В результате, издания часто получают отписки.

Фуркату Махмудходжаеву предложили составить список статистических данных по городу Ташкенту и опубликовать их на сайте хокимията Ташкента. Эти данные, в частности, могли бы включать информацию о проделанной работе в сфере коммунального обслуживания. По мнению журналистов, таким образом репутация хокимията города будет расти, так как администрация покажет наглядный результат в цифрах.

В завершение СМИ попросили хокимият принимать превентивные меры по предотвращению незаконных действий в отношении рубки деревьев, сносов и незаконного строительства. Сейчас, по мнению журналистов, хокимият реагирует на события постфактум, когда мог бы предотвратить их.

«Мы не враги. Мы бы хотели, чтобы вопросы рубки деревьев, сносов вы доносили до руководства. Мы тоже любим наше отечество… И мы бы хотели, чтобы к нам прислушивались, не боялись нас и не обижались за правду», — сказала директор Института демократии и прав человека Сайёра Ходжаева.