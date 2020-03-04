Формат торгов недвижимости на узбекском рынке стремительно набирает обороты. К примеру, в Европе с благополучной экономической ситуацией данный процесс прочно укрепился в обществе и представляет собой основной способ покупки и продажи недвижимости. В Узбекистане подобная система пока еще считается новинкой и используется в основном при сделках с проблемной жилой недвижимостью, земельными участками и коммерческими объектами. Однако, характеристики подобного способа выбора новых владельцев, застройщиков и подрядчиков на объекты видятся наиболее перспективными.





Одно из наиболее высоких зданий в Центральной Азии Nest One (266,5 м) станет особенным проектом, построенным по мировым стандартам, с безупречным архитектурным дизайном и жилыми помещениями, спроектированными в соответствии со стандартами комфорта Nest. Небоскреб на данный момент строится на территории МДЦ Tashkent City.

14 марта в торжественном зале отеля Hilton Tashkent пройдет аукцион по продаже коммерческой зоны. В Nest One всего 49 лотов, к тому же к общему количеству добавят 4 дополнительных лота. Зарегистрировать свой флажок участия в торгах можно в офисе продаж Nest One. Задаток необходимо внести до 13 марта.





Во время аукциона будут использоваться следующие флажки:

белый — для участников, оплативших 20 млн сумов с правом на участие в аукционе по соответствующим объектам;

зеленый — для участников, оплативших 40 млн сумов с правом на участие в аукционе по соответствующим объектам;

синий — для участников, оплативших 100 млн сумов с правом на участие в аукционе по соответствующим объектам;

черный — для участников, оплативших 200 млн сумов с правом на участие в аукционе по соответствующим объектам.

В зависимости от цвета флажка участники аукциона могут принимать участие только по соответствующим объектам согласно списку выставляемой на аукцион недвижимости. Все это утверждено в едином положении, с которым может ознакомиться каждый участник аукциона.





Чтобы предложить равные возможности из-за интенсивного интереса к ограниченному количеству магазинов в Nest One, компания продает помещения по цене ниже рыночных.

«Конечно, было бы возможно открыть продажу магазинов Nest One по определенной цене. Но из-за проявленного интереса к товарам, мы определили аукцион как наиболее правильный метод продажи, чтобы не ослабить интерес к магазинам и создавать равные возможности в конкурентной борьбе. Учитывая, что товары не будут продаваться по цене ниже или выше стоимости, мы хотели определить цены по рынку», — заявили в компании.





Ведущая Ситора Фармонова и журналист Никита Макаренко ответили на часто задаваемые вопросы по поводу аукциона. С видео-форматом популярных ответов можно ознакомиться на сайте аукциона.

Телефон для справок: (+998) 71−200−88−22.

Адрес: Шайхантаурский р-н, пересечение улиц Олмазор и пр. Ислама Каримова

Сайт: nestauction.uz

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