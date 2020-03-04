Наманганский областной суд по уголовным делам приговорил к 20 годам лишения свободы 32-летнего Шарифа Атабаева, забившего до смерти 73-летнюю Надежду Кутянину, следует из решения суда, опубликованного на сайте Верховного суда Узбекистана.

Как отмечается в документе, инцидент произошел 21 сентября рядом с кафе «Фаворит» в Намангане. По словам судьи Азамата Гаппорова, осужденный в тот день до 00:45 находился в ночном баре, где выпивал алкогольные напитки.

«Когда он вышел на улицу,. он обратился к Надежде Кутяновой, которая работала в уборной позади клуба, и спросил про „женщин легкого поведения“. Она сказала, что не занимается такой работой и попросила его уйти. Ему не понравился ее ответ. Под влиянием алкоголя он нанес удары [кирпичом] в область головы и другие части тела, сорвал с нее одежду и совершил умышленное убийство с особой жестокостью», — рассказал судья программе Zamon телеканала Sevimli TV.

В решении суда отмечается, что после первого нападения на женщину возле кафе мужчина протащил ее до территории недостроенного здания, нанося ей удары по дороге. Затем Атабаев нанес Надежде Кутяниной 11 ударов кирпичом по голове и еще несколько ударов в другие части тела. Женщина скончалась на месте происшествия.

Шариф Атабаев. Фото: Sevimli TV

Подсудимый полностью признал вину. Объясняя свои действия, он заявил, что спросил у Надежды Кутянову, где можно «отдохнуть с девушками», а в ответ услышал: «Иди, отдохни с мамой». «Я разозлился… У меня не было цели убить ее», — сказал он.

Суд признал Шарифа Атабаева виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктами «в», «ж» и «л» части 2 статьи 97 Уголовного кодекса (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, то есть лица, заведомо для виновного находившегося в беспомощном состоянии; с особой жестокостью; из хулиганских побуждений) и приговорил его к 19 годам лишения свободы.

В октябре 2018 года Шариф Атабаев уже был приговорен к 5 годам ограничения свободы за грабеж. В связи с тем, что до полного отбытия наказания осужденный совершил новое преступление (убийство), суд к наказанию, назначенному по новому приговору (19 лет), добавил неотбытую часть наказания. В результате окончательный срок по приговору составил 20 лет лишения свободы.