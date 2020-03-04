С 1 марта в Узбекистане внедрен алгоритм действий по предотвращению проникновения и распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Документ об этом утвержден 27 февраля решением директора Агентства санитарно-эпидемиологического благополучия при Министерстве здравоохранения — главного государственного санитарного врача Бахрома Алматова.

Порядок применяется в отношении лиц, которые прибывают в Узбекистан напрямую из стран, где наблюдается сложная эпидемиологическая ситуация из-за COVID-19, или через другие страны.

Карантин и другие ограничения не применяются в отношении лиц, прибывающих из стран, где не зарегистрирована инфекция COVID-19 и где они проживали более 14 дней перед поездкой в Узбекистан.

Согласно документу, страны разделены на несколько категорий.

Категория стран 1а

Прибывающих в Узбекистан из стран категории 1а (Китай, Южная Корея, Иран, Италия, Афганистан, Япония) напрямую или через другие государства помещают в карантин на срок 14 дней. Исключение составляют официальные и правительственные делегации, владельцы служебных и дипломатических паспортов, пилоты и члены экипажей самолетов, локомотивных бригад, лица, занятые перевозочной деятельностью на железнодорожном транспорте, а также водители, осуществляющие международные автомобильные грузоперевозки.

Прибывших в организованном порядке на автобусах должны доставить в специально отведенные помещения, где должны быть созданы условия для жизнедеятельности человека. Во время двухнедельного карантина им не разрешается покидать место размещения.

Мероприятия со стороны медицинского персонала в течение карантина включают осмотр, измерение температуры тела и артериального давления, а также опрос.

По медицинским показаниям может быть взят на лабораторное исследование биоматериал из зева, носоглотки, а при необходимости проведены другие исследования.

После окончания карантина в течение 10 дней медицинские работники должны проводить опрос выписанного по телефону.

При нарушении режима лицами, находящимися под карантином, предусмотрена административная ответственность: статья 195 (непринятие мер по ликвидации последствий загрязнения окружающей природной среды), статья 257−1 (нарушение санитарного законодательства или правил борьбы с эпидемиями) Уголовного кодекса и статья 54 (нарушение правил борьбы с эпидемиями) Кодекса об административной ответственности.

Категория стран 1б

Изоляции на дому (домашний карантин) подлежат лица, прибывшие из стран категории 1б (Китай, Южная Корея, Иран, Италия, Афганистан, Япония, Франция, США, Германия, Сингапур, Испания, САР Гонконг, САР Макао, САР Тайвань) с момента последнего посещения которых прошло менее 14 дней. Исключения — как в категории стран 1а.

Прибывшие должны постоянно находиться в изоляции по месту проживания (дом, гостиница, общежитие и т. д. ) в течение 14 суток. Им не разрешается вступать в контакт с другими людьми, за исключением членов семьи, и посещать места скопления людей.

Мероприятия со стороны медицинского персонала в течение карантина включают: осмотр, измерение температуры тела и артериального давления, опрос.

По медицинским показаниям может быть взят на лабораторное исследование биоматериал из зева, носоглотки, при необходимости проведены другие исследования.

По медицинским показаниям (при выявлении симптомов острой респираторной вирусной инфекций) лицо госпитализируется в медицинское учреждение с целью диагностики и лечения.

После окончания карантина по месту проживания медработники 10 дней проводят опрос состояния здоровья по телефону.

При нарушении режима со стороны лица под домашним карантином предусмотрена административная ответственность: статья 195, статья 257−1 Уголовного кодекса и статья 54 Кодекса об административной ответственности.

Категория стран 2

Двухнедельному медицинскому наблюдению по месту проживания подлежат лица, прибывшие из стран категории 2 (Таиланд, Азербайджан, Великобритания, Малайзия, ОАЭ), в том числе члены экипажей, локомотивных бригад, лиц, связанных с перевозочной деятельностью железнодорожного транспорта, и водителей, осуществляющих международные автомобильные перевозки грузов.

Прибывшим рекомендуется не посещать места массового скопления людей и ограничить контакты с другими лицами.

В течение 14 дней со дня пересечения границы устанавливается наблюдение медработником лечебно-профилактических учреждений по месту проживания, затем в течение 10 дней — медицинское наблюдение путем обзвона.

Ежедневно по месту проживания медработниками проводится наблюдение (осмотр, измерение температуры тела и опрос).

По клиническим показаниям (симптомы острой респираторной вирусной инфекций) лицо может быть госпитализировано в медучреждение с целью диагностики и лечения.

Категория стран 3

Дистанционному мониторингу состояния здоровья (обзвон по телефону) подлежат лица, прибывшие из стран категории 3 (Бахрейн, Кувейт, Армения, Беларусь, Оман, Пакистан, Грузия, Чехия, Ирак, Ливан, Канада, Литва, Эстония, Румыния, Греция, Нидерланды, Норвегия, Австрия, Дания, Швеция), с момента последнего посещения которых прошло менее 14 дней.

Такие лица имеет право на передвижение по Узбекистану (с условием информирования медучреждений о своем перемещении для медицинского наблюдения). Им рекомендуется не посещать места массового скопления людей и ограничить контакты с другими людьми.

Ежедневно в течение 24 дней медработники должны проводить опрос состояния здоровья по телефону.

По состоянию на утро 4 марта общее число заболевших новой коронавирусной инфекцией в Китае достигло 80270 человек, сообщает South China Morning Post. За сутки выявлены 119 новых случаев заболевания, 38 человек умерли. С начала эпидемии в Китае скончался 2981 человек. 49856 выздоровели.

С учетом остального мира общее число зараженных COVID-19 составляет 92801 человек. Всего в мире от коронавируса скончался 3201 человек.

Помимо Китая, сложная ситуация наблюдается в Южной Корее (заразились 5328 человек, умерли 32 человека), Иран (2336, 77) и Италия (2263, 79). Всего вирус выявлен в 76 странах.