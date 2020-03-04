Yangi ChoshTepa — это современный жилой комплекс из 20 семиэтажных жилых домов, окруженный большой озелененной территорией, развитой инфраструктурой, оборудованными детскими и спортивными площадками, прогулочными аллеями, а также собственным паркингом.





Жилой комплекс Yangi ChoshTepa — это оптимальный выбор для людей, которые ценят тихий и спокойный образ жизни.





Здесь можно выбрать наиболее подходящий вариант квартиры площадью от 35 до 97 кв. м. Все квартиры Yangi ChoshTepa поступают в продажу с готовым качественным ремонтом.





Офис продаж работает ежедневно с 9:00 до 19:00, без выходных. Дополнительную информацию можно получить по телефону: (+998) 71−210−44−44





Адрес: Сергелийский район, ССГ Чоштепа, ул. Узар

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