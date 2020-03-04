Центр обучения по основам делопроизводства на государственном языке и повышения квалификации создан при Ташкентском государственном университете узбекского языка и литературы имени А. Навои. Это предусмотрено постановлением правительства от 3 марта, сообщило Министерство юстиции Узбекистана.

Отделения центра в регионах будут функционировать при госуниверситетах и педагогических институтах.

Одна из основных задач центра — повышение речевой культуры и ораторского искусства госслужащих и населения, организация курсов по делопроизводству на госязыке, отмечается в сообщении.

Сотрудники министерств и ведомств, хокимиятов и хозяйственных объединений будут обучаться в центре и его территориальных отделениях на платной договорной основе. За слушателями, обучающимися без отрыва от работы, сохраняется должность и среднемесячная заработная плата по основному месту работы.

Документом Университет имени А. Навои определен базовым высшим образовательным учреждением по таким направлениям, как совершенствование методики обучения узбекского языка и литературы в вузах, повышение квалификации преподавателей по этому предмету.

С 2020/2021 учебного года в госуниверситетах и педагогических институтах по направлению бакалавриата узбекского языка и литературы будет организована заочная и вечерняя форма обучения.

В Университете имени А. Навои будут готовить кадры по направлениям магистратуры «Синхронный перевод» и «Компьютерная лингвистика».

Кроме того, с 2020 года при проведении конкурсов на стипендию фонда «Эл-юрт умиди» будет учитываться сфера методики обучения узбекскому языку.