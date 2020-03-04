Национальная гвардия Узбекистана и военнослужащие Центрального командования (Центком) Вооруженных сил США провели совместные учения «Непобедимый страж-2020» на горном полигоне «Фориш» в Джизакской области, сообщила пресс-служба силового ведомства.

Цель тренинга, прошедшего с 24 февраля по 2 марта, — «укрепление сотрудничества в области безопасности обеих стран и улучшение двустороннего взаимодействия по реагированию на возможные кризисные ситуации», говорится в сообщении.

«Некоторые участники от США также принимали участие в учениях дистанционно с базы ВВС „МакДилл“ в Тампе, штат Флорида», — уточняет по итогам учений американское посольство в Узбекистане.

Дипмиссия отметила, что проведение учений «Непобедимый страж» дало возможность службам безопасности обеих стран повысить оперативную эффективность при столкновении с незнакомыми вызовами и расширить взаимодействие.