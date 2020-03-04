Уткир Хикматович Жумаев назначен исполняющим обязанности хокима Бухары на собрании актива города 4 марта, сообщила пресс-служба городской администрации.

До назначения с 2019 года он работал заместитель хокима Бухары по вопросам развития промышленности, капитального строительства, коммуникациям, коммунального хозяйства и Академию государственного и общественного строительства при президенте (2011).

Начинал карьеру инженером в компании «Бухоросувкурилиш» (1997). В последние годы работал директором государственной дорожно-эксплуатационной компании «Бухороавтойўл» (2009−2012), руководителем учебного центра в иностранной компании «Кнауф Гипс Бухара» (2012−2015), заместителем директора по строительству «Кнауф Гипс Бухара» (2015−2019).

Как мы сообщали ранее, предыдущий хоким Бухары Карим Камалов стал и. о. хокима Бухарской области.