Министерство иностранных дел Узбекистана опубликовало график авиарейсов из Сеула в Ташкент, запланированных в марте.

Всего в течение месяца будет организовано четыре рейса:

8 марта — Uzbekistan Airways;

15 марта — авиакомпания Республики Корея;

22 марта — Uzbekistan Airways;

29 марта — авиакомпания Республики Корея.

По возвращению в Ташкент пассажиры будут размещены на карантин в течение 14 дней в специально отведенном месте за пределами столицы. После прохождения соответствующей проверки им будет позволено возвратиться к месту жительства, добавили в МИДе.

По вопросам бронирования авиабилетов можно будет обращаться по телефону +82 2−754−1041 (KORUZBEK AGENCY).

Посольство Узбекистана в Сеуле рекомендовало гражданам Узбекистана «без паники, спокойно еще раз тщательно взвесить целесообразность возвращения на родину».

В дипмиссии отметили, что правительство Южной Кореи принимает все необходимые меры по предотвращению распространения коронавируса с использованием передовых технологий в сфере медицины, а в случае заболевания иностранцам гарантируется бесплатное квалифицированное лечение.

Напомним, с 1 марта Uzbekistan Airways приостановил регулярные авиарейсы в Сеул в связи со вспышкой коронавируса в Южной Корее.