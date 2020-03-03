Группа организаций ООН в Узбекистане совместно с Сенатом Олий Мажлиса и Общенациональным движением Yuksalish 2 марта в Ташкенте объявили о запуске декады действий и обязательств по достижению Целей в области устойчивого развития (ЦУР) в Узбекистане. Церемония была приурочена ко дню вступления Узбекистана в Организацию Объединенных Наций.

25 сентября 2015 года государства-члены ООН приняли Повестку дня в области устойчивого развития до 2030 года. 20 октября 2018 года Кабинет Министров Узбекистана утвердил 16 Национальных целей в области устойчивого развития и 127 связанных с ними задач на период до 2030 года.

Цели в области устойчивого развития — это своеобразный призыв к действию, исходящий от всех стран мира. Они нацелены на улучшение благосостояния и защиту планеты. Государства признают, что меры по ликвидации бедности должны приниматься совместно с усилиями по наращиванию экономического роста и решению целого ряда вопросов в области образования, здравоохранения, социальной защиты и трудоустройства, а также борьбе с изменением климата и защите окружающей среды.

Как сообщили в представительстве ООН в Ташкенте, десятилетие амбициозных действий по достижению ЦУР призывает к ускорению реализации устойчивых решений для самых серьезных проблем мира — от нищеты и гендерных проблем до изменения климата, неравенства и сокращения дефицита финансирования.