Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев накануне, 2 марта, провел совещание по задачам в системе народного образования, сообщила пресс-служба главы государства.

На мероприятии обсуждались вопросы строительства школ нового типа и поэтапной модернизации действующих, а также повышения квалификации учителей.

«В настоящее время из 9942 школ 2835 нуждаются в ремонте, в 5861 школе из-за перегруженности обучение ведется в две смены», — пишет пресс-служба.

В этом году по республике намечено построить 36 новых школ и капитально отремонтировать 211, говорилось на совещании. Президент поручил Министерству строительства обеспечить сооружение школ «на основе современных архитектурных достижений» и с применением энергосберегающих технологий.

«Практические занятия в лаборатории играют важную роль в получении качественного образования. Однако сегодня 683 класса физики, 897 классов химии и 901 класс биологии не имеют учебно-лабораторного оборудования. Устарело оснащение 7807 классов физики, 7776 — химии и 7770 — биологии. 62 тысячи классов не обеспечены современным оборудованием, не хватает 7000 компьютеров», — отмечается в сообщении.

Президент поручил министерствам народного образования и финансов критически изучить оснащенность школ и обеспечить их современной лабораторной и компьютерной техникой, а также спортивным инвентарем, и увеличить число занятий в лабораториях.

Шавкат Мирзиёев отметил необходимость развивать у школьников практические навыки при обучении точным наукам и усилить внимание интерактивным занятиям.

«В школах на практические занятия по математике, химии, физике и биологии выделяется лишь 10% учебного времени. В развитых странах этот показатель составляет 30−50%», — говорилось на совещании. Перед министерствами народного образования и по развитию информационных технологий и коммуникаций президент поставил задачу увеличивать доли практических занятий в учебных программах по точным наукам.

На совещании внимание уделялось также вопросам повышения знаний и квалификации педагогических кадров. Было отмечено, что в ходе прошлогодней аттестации, в которой приняли участие почти 57 тысяч учителей и наставников, 43% аттестуемых получили низкие оценки, а средний показатель по республике составил 64 балла по 100-бальной системе. Президент дал указания по совершенствованию системы повышения квалификации педагогов.





Глава государства подчеркнул важность обеспечения школ художественной литературой, придания нового содержания урокам музыки, изобразительного искусства и физической культуры в начальных классах.

Отметим, что вопрос оснащенности государственных школ лабораторным оборудованием и реактивами поднимался в Facebook-группе «Потребитель.Уз» в конце февраля. Пост вызвал оживленное обсуждение, многие комментаторы заявили, что в школах, где учатся их дети, не хватает не только инвентаря для экспериментов и опытов, но и педагогов.