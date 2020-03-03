Хоким Самаркандской области Эркинжон Турдимов 29 февраля подписал решение об ограничении скорости движения автотранспорта на улицах, где расположены школы и дошкольные образовательные организации.

Документ направлен на создание условий для безопасного передвижения участников дорожного движения у образовательных учреждений и предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием детей.

В решении приводится список из 815 школ, возле которых будут установлены знаки ограничения скорости — 30 км/ч, 40 км/ч или 50 км/ч.

Кроме того, УБДД УВД области поручено до конца года ограничить движение на улицах и внутренних улицах, прилегающих к школам и ДОО, установив контроль за соблюдением ограничений.

От редакции

Решение хокимията Самаркандской области должно стать примером для руководителей всех регионов Узбекистана. Ташкенту, к примеру, полноценно ограничить скорость движения у детских учреждений не удалось, несмотря на неплохой первоначальный план.

Ограничение скорости возле школ, ДОО, библиотек и других учреждений, посещаемых детьми (а по возможности — ограничение движения транспорта), должно стать безусловным правилом для всей страны, если власти действительно намерены сделать улицы и дороги безопаснее для самых уязвимых участников дорожного движения.

Однако ограничение скорости — лишь один из важнейших элементов снижения количества ДТП и уменьшения травматизма и смертности на дорогах. Необходимы серьезные меры по изменению дорожной инфраструктуры, с внедрением зон безопасности вокруг школ о ДОО.

В 2015 году Всемирная организация здравоохранения публиковала документ «Десять стратегий обеспечения безопасности дорожного движения для детей», выдержки из которого приводились на «Газете.uz».