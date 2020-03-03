Хоким Самаркандской области Эркинжон Турдимов 29 февраля подписал решение об ограничении скорости движения автотранспорта на улицах, где расположены школы и дошкольные образовательные организации.
Документ направлен на создание условий для безопасного передвижения участников дорожного движения у образовательных учреждений и предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием детей.
В решении приводится список из 815 школ, возле которых будут установлены знаки ограничения скорости — 30 км/ч, 40 км/ч или 50 км/ч.
Кроме того, УБДД УВД области поручено до конца года ограничить движение на улицах и внутренних улицах, прилегающих к школам и ДОО, установив контроль за соблюдением ограничений.
От редакции
Решение хокимията Самаркандской области должно стать примером для руководителей всех регионов Узбекистана. Ташкенту, к примеру, полноценно ограничить скорость движения у детских учреждений не удалось, несмотря на неплохой первоначальный план.
Ограничение скорости возле школ, ДОО, библиотек и других учреждений, посещаемых детьми (а по возможности — ограничение движения транспорта), должно стать безусловным правилом для всей страны, если власти действительно намерены сделать улицы и дороги безопаснее для самых уязвимых участников дорожного движения.
Однако ограничение скорости — лишь один из важнейших элементов снижения количества ДТП и уменьшения травматизма и смертности на дорогах. Необходимы серьезные меры по изменению дорожной инфраструктуры, с внедрением зон безопасности вокруг школ о ДОО.
В 2015 году Всемирная организация здравоохранения публиковала документ «Десять стратегий обеспечения безопасности дорожного движения для детей», выдержки из которого приводились на «Газете.uz».
Timur Xnkanasovich
Хорошо что хоким Самарканда хоть иногда отличается от хокимов других обл. Более продвинутый кадр. Пора назначить более юных хокимов обл/городов — надо не только прямые приказы сверху выполнять, а еще надо уделять время на удобства/модернизацию соц сферы городов. Надо выйти на мировой уровень. А как быть если с хокимом, 50-60 летний чиновник, еле листает фото зарубежных стран и не читает статьи, от куда у него может быть вдохновение если он по полям(на хлопок) ходил всю свою карьеру.
Melon
да куда нам, на ц1 возле садика никто не пропускает. благо возле 64 школы поставили лежачих.