Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев указом от 2 марта утвердил Государственную программу 2020 года «Год развития науки, просвещения и цифровой экономики».

Госпрограмма состоит из 284 пунктов (это меньше 320 пунктов, включенных в проект программы). На реализацию проектов и мероприятий планируется направить 18,17 трлн сумов (в проекте — 17,5) и 10,3 млрд долларов (9,6), в том числе 12,9 трлн сумов из средств государственного бюджета и внебюджетных целевых фондов, 2 трлн сумов — средств исполнителей и банков, 3,3 трлн сумов и 10,3 млрд долларов — средств международных финансовых институтов и грантов.

Развитию экономики посвящено 109 пунктов программы (в проекте — 96), социальной сферы — 91 (84), обеспечению безопасности, межнационального согласия и религиозной толерантности, осуществление взвешенной, взаимовыгодной и конструктивной внешней политики — 51 (44), совершенствованию государственного и общественного строительства — 41 (38), обеспечению верховенства закона и реформированию судебно-правовой системы — 28 (22).

В ходе обсуждения проекта документа в период с 11 по 20 февраля на сайтах 2020.strategy.uz и regulation.gov.uz поступило 3162 комментария и предложения. Из них 765 — в сфере государственного управления, 586 — судебно-правовой сфере, 542 — экономики, 815 — социальной сфере, внешней политики и безопасности — 91.

По итогам общественного обсуждения в проект госпрограммы были внесены 62 концептуальных изменения и свыше 30 редакционных правок и дополнений.



