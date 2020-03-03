Жилой комплекс Manzara — это 74765 кв. м застроенной площади, на которой находятся современные девятиэтажные жилые дома, комфортабельные квартиры с различными квадратурами и планировками, реализующиеся с готовым качественным ремонтом, детские площадки, а также зоны для активного отдыха.





Все квартиры жилого комплекса Manzara будут реализовываться с готовым качественным ремонтом. Одним из преимуществ покупки жилья является напольное покрытие таркетт.





Этот вид покрытия — один из ведущих по прочности. Он подойдет для любых помещений жилого типа. Покрытие включает в себя тепло- и шумоизоляцию, а также гарантирует отсутствие следов каблуков и ножек мебели. Напольное покрытие таркетт является гарантией легкости при уборке.





Также в базовую комплектацию жилья входят прочные межкомнатные двери из качественной древесины, хорошо просушенной и лишенной каких-либо изъянов.

Все это внутри каждой квартиры жилого комплекса Manzara. Сейчас есть возможность приобрести квартиру в кредит на выгодных условиях.

Адрес: Юнусабадский район, ул. Чинабад

Офис продаж работает ежедневно с 9:00 до 19:00 без выходных.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: (+998) 71−210−44−44.

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