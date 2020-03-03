ООО Roodell — официальный импортер автомобилей LADA в Узбекистане — поздравляет прекрасную половину с наступающим праздником и анонсирует специальную акцию в преддверии 8 марта. Компания предлагает скидки на действующую линейку автомобилей LADA в размере до 17,5 млн сумов при покупке в период с 2 до 9 марта.

Помимо этого, покупательниц ждут приятные подарки от LADA Uzbekistan. Акция распространяется на все официальные дилерские центры компании по Узбекистану.

Получить подробную информацию о предложении, ознакомиться с модельным рядом автомобилей и условиями приобретения можно в любом из дилерских центров компании, на официальном сайте lada.uz, а также по телефону клиентской службы: (+998) 71−215−02−30.

На правах рекламы.