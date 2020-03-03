С 1 марта 2020 года безвизовый режим для граждан Японии продлен до 90 дней, сообщило Министерство юстиции Узбекистана со ссылкой на постановление Кабинета Министров от 29 февраля. С февраля 2018 года этот срок составлял до 30 дней.

Согласно документу, начиная с 1 марта на паритетной основе устанавливается режим въезда для граждан Японии — владельцев дипломатических и официальных паспортов, выданных МИД Японии:

на срок их пребывания в Узбекистане, связанный с осуществлением дипломатической или консульской деятельности, а также выполнения задач правительства Японии, включая членов их семей, постоянно проживающих вместе с ними;

их пребывания в Узбекистане, связанный с осуществлением дипломатической или консульской деятельности, а также выполнения задач правительства Японии, включая членов их семей, постоянно проживающих вместе с ними; до 90 дней — для въезжающих в Узбекистан в иных целях.

Безвизовый режим не распространяется на граждан Японии, въезжающих в Узбекистан для осуществления трудовой, профессиональной или иной деятельности либо на постоянное место жительства.

Ранее Узбекистан устанавливал безвизовый режим до 90 дней только для владельцев дипломатических паспортов некоторых стран.