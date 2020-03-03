Режиссер-постановщик Государственного академического русского драматического театра Узбекистана Юрий Фисан скончался после продолжительной болезни 1 марта, сообщила пресс-служба Министерства культуры.

Театральный деятель родился в 1967 году, в 1990 году окончил Ташкентский государственный институт культуры. С 1995 года служил в русском драматическом театре.

Юрий Фисан работал над спектаклями «С тобой или без тебя», «Тётки», «Как украсть бриллианты?», «Банкрот, или Свои люди — сочтемся», «Баба Шанель» и многими другими. Он также преподавал в студии при театре.