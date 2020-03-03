Утром 3 марта в 6:54 рядом с рынком «Куйлюк» в Бектемирском районе загорелся магазин и помещение по приготовлению пирожков и курицы-гриль, сообщила пресс-служба ГУВД Ташкента.

Фото: Пресс-служба МЧС

В результате пожара сгорело 40 кв. м. крыши и помещения магазина. Жертв и пострадавших нет. Причины пожара и размер материального ущерба устанавливаются.

Фото: Пресс-служба МЧС

Пожарные прибыли на место через пять минут после начала возгорания, пожар был ликвидирован в 07:19, сообщила пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Узбекистана. В тушении были задействованы четыре единицы пожарно-спасательной техники.