С 2020/2021 учебного года студентам вузов Узбекистана предоставят возможность разделить плату за обучение в равных долях на четыре части в течение года. Об этом говорится в Госпрограмме на 2020 год, утвержденной указом президента от 2 марта.

Кроме того, с нового учебного года поэтапно в два раза увеличат прием на учебу в вузы на основе государственного гранта (на «бюджет»). В институтах и университетах вдвое сократят количество предметов, не связанных с основной специализацией.

Напомним, с этими инициативами выступил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, обращаясь к парламенту в начале года. Он предложил в два раза увеличить долю обучающихся за счет государственных грантов и выделить для девушек отдельные гранты, а также анонсировал сокращение числа дисциплин, не имеющих отношения к специальности. Таких сейчас — около 30%, подчеркнул тогда глава государства.

В 2020 году в сотрудничестве с престижными зарубежными вузами будут «трансформированы» пять высших образовательных учреждений Узбекистана, отобранных на конкурсной основе.

В порядке эксперимента с нового учебного года поэтапно внедрят дистанционную форму обучения в Ташкентском университете информационных технологий, Ташкентском государственном юридическом университете и Ташкентском государственном педагогическом университете. По итогам эксперимента опыт планируют распространить и в других вузах страны.

Указом также поручено пересмотреть вузовские программы в сфере информационно-коммуникационных технологий и цифровой экономики, предусмотрев подготовку кадров по таким направлениям, как наука о данных, большие данные, искусственный интеллект и другие.

Что касается сферы народного образования, с 1 сентября в отдельных школах страны в порядке эксперимента внедрят информационные системы электронного обучения с отменой бумажной документации. Ожидается внедрение электронных классных журналов, цифровизация дневников учеников и создание библиотеки электронных учебных материалов. Начнется оптимизация нагрузки на педагогов общеобразовательных школ.

Кроме того, документом поручено до конца года довести уровень охвата дошкольным образованием до 60% с внедрением системы подготовки детей в возрасте 6 лет к школе.