С 1 марта граждане Узбекистана, проживающие в странах СНГ и состоящие на консульском учете, могут оформить паспорт для выезда за границу в дипломатических представительствах и консульских учреждениях республики. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел.

При этом заполнить электронную анкету для получения загранпаспорта и записаться на прием для сдачи биографических данных можно через веб-портал consulate.mfa.uz.

МИД также работает над поэтапным вводом в действие системы оформления паспортов в других зарубежных странах.

Кроме того, с 1 марта заработала интерактивная система консульского учета на consulate.mfa.uz. С ее помощью можно встать на консульский учет дистанционно, без личной явки граждан в дипломатические представительства и консульские учреждения Узбекистана за рубежом.