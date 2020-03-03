Сенат Олий Мажлиса Узбекистана на втором пленарном заседании в пятницу отклонил закон «О международном коммерческом арбитраже». Лишь 2 из 85 сенаторов выступили за одобрение документа, сообщает корреспондент «Газеты.uz».

С заключением по закону выступил заместитель председателя Комитета по судебно-правовым вопросам и противодействию коррупции Шухрат Чуллиев.

Сенатор отметил, что международный арбитраж является одним из основных элементов рыночных отношений как альтернативная, внесудебная форма решения коммерческих споров и имеет все большее значение как в национальном, так и международном уровне.

Необходимость закона обосновывается следующими факторами:

правовое регулирование в Узбекистане порядка организации и прекращения деятельности международных коммерческих арбитражных судов, определение основных принципов деятельности международных коммерческих арбитражных судов;

обеспечение надежной защиты прав и законных интересов зарубежных интересов, а также национальных компаний в их отношениях с иностранными партнерами;

сокращение расходов хозяйствующих субъектов при рассмотрении споров, определение механизмов признания и исполнения арбитражных решений и на этой основе повышение имиджа страны в регионе при решении спорных вопросов.

При этом, как отметил Шухрат Чуллиев, в документе существует ряд концептуальных недостатков.

Во-первых, хотя в статье 3 закона определена сфера его применения, в нем не раскрыты понятия и принципы международного коммерческого арбитража, что приводит к структурной и логической ошибке.

Во-вторых, вместо подробного изложения сферы применения закона в статье 6 перечисляются споры, которые могут быть предоставлены в международный коммерческий арбитраж для решения. В комитете Сената считают, что в данной норме не в полной мере раскрыт предмет спора, который может быть рассмотрен международным коммерческим арбитражем.

Отношения коммерческого характера являются всеобъемлющими, основанными или не основанными на договоре. Споры, вытекающие из таких отношений нельзя регулировать нормами, следует из заключения. Кроме того, понятие «коммерческий», приведенное в названии и сути закона исключает административные, семейные и трудовые споры, вытекающие из правовых отношений в обществе.

В-третьих, в законе отдельная статья посвящена порядку организации деятельности администрации и арбитража.

Закон регулирует процесс международного коммерческого арбитража и в нем нецелесообразно подчеркивать организационные формы, поскольку отражение таких норм в законе приводит к некоторой неопределенности, например, возникает необходимость раскрытия «арбитражная организация». Между тем, правила, связанные с организацией деятельности арбитража должны быть регулированы его внутренним регламентом, отметил Шухрат Чуллиев.

В-четвертых, в законе в соответствии с международными стандартами должна быть норма об иммунитете арбитров и участников арбитражного разбирательства. К процессу должны быть привлечены квалифицированные арбитры, и они должны знать, что не будут привлечены к ответственности за честное выполнение работы, заявил сенатор.

В-пятых, в законе не конкретизированы такие вопросы, как представительство в арбитражном разбирательстве, юридическая сила других решений арбитража, кроме арбитражного решения. Не определено также, имеет ли государственный суд право рассмотреть суть рассмотренного дела при отклонении арбитражного решения.

В-шестых, согласно требованиям закона «О нормативно-правовых актах», текст нормативно-правового акта излагается лаконично, простым и ясным языком. Но документ не соответствует данному требованию и правилам законодательной техники.





Хоким Наманганской области Хайрулло Бозоров сообщил, что при заключении инвестиционного соглашения региона с двумя странами инвесторы еще до начала работ поставили требования, которые противоречат законодательству Узбекистана.

«В течение 2−3 месяцев мы совместно с Министерством юстиции и другими исполнительными органами спорили по этому поводу, обсуждали. Отсутствие закона, регулирующего эту сферу, стало причиной того, что мы не смогли довести дело до конца (до подписания соглашения — ред.)», — отметил он.

Глава областной администрации указал, что проект закона нуждается в упрощении и конкретизации, чтобы его поняли простые предприниматели и специалисты сферы.

Первый заместитель председателя Торгово-промышленной палаты Ислом Жасимов попросил определить ответственных лиц для согласования закона с Комиссией ООН по праву международной торговли, которая утвердила арбитражный регламент ЮНСИТРАЛ. Кроме того, по его словам, Узбекистан должен вступить в эту комиссию, иначе закон «О международном коммерческом арбитраже» не будет работать должным образом.

Президент Шавкат Мирзиёев 5 ноября 2018 года подписал постановление о создании при Торгово-промышленной палате Узбекистана Ташкентского международного арбитражного центра (TIAC).