Посольство Узбекистана в Республике Корея призвало граждан Узбекистана, находящихся в этой стране, соблюдать спокойствие и «не поддаваться на провокационные призывы вернуться в Узбекистан».

В дипмиссии напомнили, что правительством Южной Кореи гарантируется оказание иностранным гражданам бесплатного квалифицированного медицинского лечения в случае выявления коронавируса COVID-19.

В борьбе с заболеванием применяются самые современные медицинские технологии и проводятся ускоренные диагностические процедуры, отмечается в сообщении.

Узбекистан с 1 марта ограничил авиасообщение с Южной Кореей. Количество авиарейсов сокращено до одного в неделю. Прибывающие из Южной Кореи размещаются на 14-дневный карантин.

По данным на утро 2 марта, число заболевших коронавирусом в мире составило 89 тысяч человек, 3044 человека умерли, 44895 — вылечились. Число заболевших в Китае превысило 80 тысяч, умерших — 2912. В Южной Корее зарегистрировано 4212 заболевших и 22 умерших. В Италии при меньшем числе заболевших — 1694 — умерли 34 человека, в Иране — при 978 заболевших умерло 54 человека.

Для предотвращения заражения коронавирусом посольство Узбекистана в Сеуле рекомендует: