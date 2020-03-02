Посольство Узбекистана в Республике Корея призвало граждан Узбекистана, находящихся в этой стране, соблюдать спокойствие и «не поддаваться на провокационные призывы вернуться в Узбекистан».
В дипмиссии напомнили, что правительством Южной Кореи гарантируется оказание иностранным гражданам бесплатного квалифицированного медицинского лечения в случае выявления коронавируса COVID-19.
В борьбе с заболеванием применяются самые современные медицинские технологии и проводятся ускоренные диагностические процедуры, отмечается в сообщении.
Узбекистан с 1 марта ограничил авиасообщение с Южной Кореей. Количество авиарейсов сокращено до одного в неделю. Прибывающие из Южной Кореи размещаются на 14-дневный карантин.
По данным на утро 2 марта, число заболевших коронавирусом в мире составило 89 тысяч человек, 3044 человека умерли, 44895 — вылечились. Число заболевших в Китае превысило 80 тысяч, умерших — 2912. В Южной Корее зарегистрировано 4212 заболевших и 22 умерших. В Италии при меньшем числе заболевших — 1694 — умерли 34 человека, в Иране — при 978 заболевших умерло 54 человека.
Для предотвращения заражения коронавирусом посольство Узбекистана в Сеуле рекомендует:
- избегать посещения мест с большим скоплением людей или других общественных мест;
- не контактировать с людьми с выраженными признаками респираторных заболеваний;
- использовать специальные гигиенические маски;
- употреблять исключительно горячую и тщательно проваренную пищу;
- тщательно мыть руки перед приемом пищи;
- пользоваться антисептическими средствами;
- незамедлительно обращаться к специалистам при обнаружении у себя температуры и других признаков респираторных болезней;
- избегать контакта с животными;
- при симптомах с повышением температуры или похожих на грипп минимизировать контакты с другими людьми и незамедлительно звонить по телефону 1339.