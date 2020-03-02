Основатель и главный исполнительный директор канадской SkyPower Global Керри Адлер в интервью «Америка овози» («Голос Америки») рассказал, с какими сложностями столкнулась компания в Узбекистане и почему проекты по солнечной энергетике до сих пор не запущены.

О подписании соглашения о покупке электроэнергии между компанией «Узбекэнерго» и SkyPower Global указывалось в постановлении президента от 28 апреля 2018 года. Ожидалось, что канадская компания инвестирует 1,3 млрд долларов США прямых иностранных инвестиций в строительство объектов по выработке фотоэлектрической солнечной энергии общей мощностью 1000 МВт переменного тока в нескольких областях страны.

Предполагалось, что SkyPower Global осуществит проектирование, финансирование и строительство объектов, которыми в дальнейшем будет владеть и эксплуатировать. На период действия соглашения компанию и ее будущие дочерние предприятия в регионах должны были освободить от налога на прибыль, включая дивиденды, а также НДС, сборов и таможенных платежей.

Постановлением было определено, что в случае неплатежеспособности «Узбекэнерго» по поставленной энергии оплата за нее будет осуществляться из госбюджета под гарантии Министерства финансов.

Керри Адлер в интервью сообщил, что реализация проектов не началась, так как Минфин Узбекистана, несмотря на поручение президента в 2018 году, все еще не предоставил гарантию по выполнению обязательств в части оплаты за поставленную электроэнергию, которая должна была составить 6 центов за 1 кВт⋅ч. Для сравнения: в октябре эмиратская компания Masdar выиграла тендер на строительство фотоэлектрической станции в Навои, стоимость солнечной энергии оценена в 2,679 цента за 1 кВт (самое дорогое тендерное предложение было у Total Eren — 4,273 цента).

Он подчеркнул, что без такой гарантии не только SkyPower Global, но никто не сможет делать бизнес в Узбекистане с учетом низкого кредитного рейтинга страны.

Истоки сделки

Фото: AmerikaOvozi.com.

Керри Адлер заявил, что хотя SkyPower Global основана в Канаде, большинство ее акционеров являются американцами, поэтому она считается канадско-американской.

По его словам, все началось в 2017 году, когда президент Шавкат Мирзиёев посетил США для выступления на общих дебатах на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Инвестор был приглашен на торжественный ужин, организованный посольством Узбекистана и Американо-Узбекской торговой палатой, где присутствовали в том числе министр торговли США и руководители международных компаний.

Президент обратился к нему и заявил, что правительство на основе собственного исследования, изучив поставщиков электроэнергии по всему миру, решило доверить SkyPower Global развитие солнечной энергетики в Узбекистане.

«Я пришел на ужин только из-за того, что меня туда пригласили… Не было и цели [инвестировать], мы даже не знали Узбекистан», — сказал он.

Керри Адлер утверждает, что Шавкат Мирзиёев не только предложил инвестировать, но приехать в Ташкент в течение двух недель с предложением и контрактом.

Глава SkyPower Global сообщил, что на ужине присутствовало около 10−10 крупных компаний, в том числе General Electric, юридические фирмы и другие предприятия.

«Могу сказать, что президент Шавкат Мирзиёев убедил нас помочь стране. То, что я услышал от него, произвело на меня неизгладимое впечатление. Я работал с мировыми лидерами в рамках ООН, особенно в области альтернативной энергетики. Я близок к бывшему генеральному секретарю ООН Пан Ги Муну и тесно сотрудничаю с нынешним первым заместителем генерального секретаря Аминой Мохаммед. Но я был поражен лидером Узбекистана, мне понравился его конкретный призыв», — заявил он.

Фото: AmerikaOvozi.com.

Как отмечает инвестор, он прибыл в Ташкент через две недели с командой из 15 человек, с исследованием возможностей Узбекистана от консалтинговой компании Deloitte, а спустя два дня было подписано рамочное соглашение на 1,3 млрд долларов.

«Был большой риск для нас. Но мы сделали это по одной причине. Я до сегодняшнего дня встречался со многими руководителями стран. Со многими из них я близок, дружу. Среди них мало тех, кто может объяснить свое желание так же четко и уверенно, как Мирзиёев. Открыто признать, что этой стране нужна помощь, призывать к сотрудничеству, говорить о возможностях для бизнеса, создании условий через реформы — он смог убедить нас. Я работаю 18 лет в сфере альтернативной энергетики, но в своей карьере никогда не делал такого шага. Мирзиёев меня убедил. Своим великодушием и харизмой он напомнил мне [Джона] Кеннеди», — заявил он.

Керри Адлер отметил, что компания потратила 10 млн долларов, нашла землю под проект, открыла офис, наняла людей, расширила офис в Дубае, провела глобальный тендер, приняла меры для начала строительства — есть готовые проекты и партнеры.

«Старый подход к работе»

Фото: AmerikaOvozi.com.

По словам бизнесмена, на подписание соглашения ушли месяцы, были проведено множество встреч, некоторые из которых отменялись в последний момент.

Глава SkyPower Global подчеркивает, что компания сразу же заявила, что будет работать прозрачно и выступать против любых проявлений коррупции.

«Мы не вмешиваемся в коррупционные дела. Не платим за контракты. Не дарим подарки. Не даем необоснованных обещаний. Но в Узбекистане исторически всё складывалось не так — другая культура. А мы должны следовать этике и соблюдать законы Канады, США, Великобритании и других международных законов. Мы заключаем соглашения через бизнес-переговоры», — отметил он.

Керри Адлер указал, что в Узбекистане есть люди, которые работают «по старым методам», но при этом такие люди к ним не обращались, иначе компания бы обратилась в такие организации, как Transparency International.

«Как мы видели на практике, Шавкат Мирзиёев действительно привержен реформам. Но на [нижестоящих звеньях] все хуже. Там царит страх. Люди боятся, что могут сделать неправильный шаг. Никто не хочет брать на себя ответственность. Они не хотят делать даже мелкие вещи … Они даже не могут предоставить гарантию о выкупе, который нам нужен», — утверждает бизнесмен.





Фото: AmerikaOvozi.com.

Как отметил инвестор, он работал с Министерством финансов, Министерством экономики и промышленности, Министерством инвестиций и внешней торговли, Министерством энергетики, но президент поручал работу вице-премьеру — министру финансов Джамшиду Кучкарову (ныне вице-премьер по финансово-экономическим вопросам и сокращению бедности — министр экономики и промышленности).

Основатель SkyPower Global заявил, что узбекская сторона долго тянула с решением, однако после вмешательства правительств США и Канады соглашение было подписано. Но теперь компания не может получить гарантий.

«Мы не ограничимся только производством солнечной энергии. Консалтинговая компания Deloitte изучила для нас потенциал Узбекистана в „зеленой“ промышленности. Если она будет сформирована, то это принесет миллиарды долларов в валовый национальный продукт, обеспечит работой 30 тысяч человек, позволит вырастить специалистов, которых вместе с менеджерами можно подготовить в Гарварде, MIT Sloan (международная бизнес-школа при Массачусетском технологическом институте — ред.)», — рассказал он.

«Узбекистан должен выполнять обязательства»

Заключение Центра комплексной экспертизы проектов и импортных контрактов при Национальном агентстве проектного управления при президенте (с 8 января 2018 года центр находится в ведении Министерства экономики и промышленности — ред.). Заключение выдано по соответствию ценообразования снеднемировой конъюктуре. Фото: AmerikaOvozi.com.

Керри Адлер просит власти Узбекистана выполнить свои обязательства и «сдержать слово», даже если потом появились более привлекательные предложения. Он процитировал слова посла США Дэниела Розенблюма, который указывал на необходимость обеспечения неприкосновенности контрактов.

«Узбекистан должен выполнять взятые на себя обязательства, создавать необходимые условия для реализации подписанных контрактов. Цена, согласованная с нами (6 центов за кВт⋅ч), конечно же, была установлена исходя из условий рынка 2018 года. Если кто-то предложит более дешевую продукцию, вы не можете идти к нему, выкинув наше соглашение. Соглашение — это соглашение. Без иностранных инвестиций страна не может развиваться. Если сдержите слово, повысится доверие и начнут поступать крупные предложения. Иначе доверие пропадет, сомнения и подозрения начнут расти», — отметил он.

Глава SkyPower Global предупредил, что есть последствия от отказа выполнять обязательства.

«Если примем меры, то соглашение может стоить 1,8 млрд долларов. Узбекистан — член Энергетической хартии. Мы можем подать жалобу в суд в Гааге. Будет несложно доказать, что условия соглашения не выполняются. Но мы не будем требовать плату за то, что мы не делали в Узбекистане. Мы не хотим вступать в конфликт. Я направил президенту Мирзиёеву 1200-страничное письмо, где мы рассказали, что мы пережили», — сказал он.

Керри Адлер считает, что проблема не в Шавкате Мирзиёеве, а в системе, которая находится под его управлением: «Мой вывод таков, что проблема не в Шавкате Мирзиёеве. Я его сильно уважаю, и я еще не потерял веру, но его подчиненные не создают условий для таких инвесторов, как мы».

Отметив, что SkyPower Global «футболили» из одного министерства в другое, глава компании заявил, что без гарантий у него «связаны руки».

«Участок есть. Тендер тоже. Но без гарантий у нас связаны руки. Без гарантий никто с нами работать не будет. Наши акционеры тоже требуют этого, банки тоже. Всем нужен этот документ. Потому что это главное условие, страховка бизнеса. Если изменится правительство, если сторона, которая сотрудничает с вами, не может провести оплату, то деньги покрываются за счет государства», — объяснил инвестор.

Керри Адлер заявил, что уволенный вице-премьер по вопросам инвестиций и внешнеэкономических связей Сухроб Холмурадов пытался воспрепятствовать деятельности SkyPower Global. При этом он не знает точную причину увольнения, так как проблема до сих пор не решена.

«Есть два пути. Один из них — суд, но мы не хотим идти по этому пути. К счастью, мой совет правления не допрашивает меня, наоборот, мы выжидаем… Мы хотим доказать, что, если соглашения не будут нарушены, их соблюдение станет большим результатом для страны. Мы первые, и хотим добиться успеха. Другие придут, посмотрев на нас. В недавнем тендере приняли участие 23 компании. Так что надежда не угасла. Но доверие нужно оправдать. Доверие вы не сможете купить», — подчеркнул он.

Компания до сих пор не получила официальных разъяснений. По данным источников «Америка овози», это связано с двумя причинами:

высокая стоимость поставляемой солнечной энергии в 6 центов от SkyPower Global, когда есть более доступные альтернативы;

требование инвестора о гарантии в части оплаты противоречит законодательству Узбекистана.

«Газета.uz» 29 февраля направила запросы в Министерство энергетики, Министерство инвестиций и внешней торговли и Министерство финансов, но пока не получила комментарии.

Видеозапись интервью