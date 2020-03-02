Фонд Real Madrid откроет первые социально-спортивные школы в Узбекистане в сентябре. Соответствующее соглашение о сотрудничестве подписано фондом с узбекской компанией El Golazo в Мадриде, сообщается на сайте организации.

Школы откроются на базе общеобразовательных школ №59 в Самарканде и №281 в Ташкенте, уточняет информационное агентство «Дунё».

В рамках проекта предусматривается предоставить учебные материалы для подготовки тренеров по методологии фонда. Также будут организованы стажировки и мастер-классы с известными тренерами и игроками.

Учебная программа начнется с дисциплины «Футбол» и, как ожидается, охватит 300 мальчиков и девочек.

«Основная цель наших проектов в Узбекистане — это продвижение спортивной практики среди детей и молодежи, способствуя целостному развитию их личности, предлагая альтернативы позитивного досуга и поощряя здоровый образ жизни», — отметил посол Real Madrid Сантьяго Солари.