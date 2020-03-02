Министерство транспорта Узбекистана уведомило авиационные власти и компании Афганистана, Ирана и Италии о временном прекращении с 1 марта авиасообщения с этими государствами. Как сообщила пресс-служба МИДа, такое решение принято в целях предотвращения проникновения и распространения коронавируса COVID-19 на территории Узбекистана.

Узбекская сторона подтвердила гарантии о восстановлении нынешних слотов авиакомпаний этих стран по мере стабилизации ситуации с распространением коронавируса.

Гражданам Узбекистана рекомендуется до улучшения обстановки в Афганистане, Иране и Италии воздержаться от поездок в эти и другие страны, где наблюдается осложнение ситуации в связи с коронавирусом.

«Планирующим выехать в служебных, туристических и иных целях за рубеж согражданам необходимо перед поездкой тщательно взвесить риски для здоровья, изучить эпидемиологическую обстановку в стране и при посещении строго придерживаться правил личной гигиены, воздерживаться от участия общественных мероприятиях, в местах скопления людей предпринимать все меры предосторожности», — отмечается в более раннем сообщении МИДа.

Сограждане, находящиеся за границей, в том числе на территории стран, где выявлены больные коронавирусом, могут в необходимых случаях обратиться в дипломатические представительства Узбекистана.

Ранее сообщалось о введении с 1 марта ограничительных мер в авиасообщении с Южной Кореей. Количество авиарейсов сокращено до одного в неделю. Кроме того, приостановлены рейсы в Токио и Рим, а также в Джидду и Медину (Саудовская Аравия). Рейсы в Китай были остановлены с начала февраля.