Центральный банк Узбекистана сообщил о запуске совместно с коммерческими банками универсального стандартизированного сервиса платежей QR-online, основанного на QR-коде.

Как сообщила пресс-служба регулятора, торгово-сервисные предприятия (хозсубъекты) могут зарегистрировать QR-код через обслуживающие их банки. Оплата производится путем сканирования покупателем QR-кода продавца и ввода суммы покупки в мобильном приложении поставщика услуги.

Денежные средства снимаются со счетов банковских карт и электронных кошельков, привязанных к приложению. Предприятия могут отслеживать поступление средств в онлайн-режиме.

Ожидается, что новая услуга, не требующая наличия платежного терминала, будет востребована в сферах доставки товаров и перевозки пассажиров. До настоящего времени в Ташкенте в рамках новой системы уже выдано более 3000 QR-кодов.

«В отличие от альтернативных сервисов данная система разработана в соответствии с международными стандартами и работает во взаимосвязи с Клиринговой системой расчетов Центрального банка», — отмечается в сообщении.