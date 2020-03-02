Согласно Постановлению Президента № ПП-4611 от 24 февраля 2020, акционерные общества, коммерческие банки, страховые организации и юридические лица, отнесенные к крупным налогоплательщикам, с 2021 года в обязательном порядке должны перейти на международные стандарты финансовой отчетности.

Как указано в Постановлении, с 2021 года минимум три специалиста в компании обязаны иметь документ об успешной сдаче предмета «Финансовая отчетность по МСФО», пройдя обучение только в аккредитованных международными программами учебных центрах.

На февраль 2020 года единственным аккредитованным центром ACCA DipIFR (на русском языке) в Узбекистане является бизнес-школа Profi Training.





Обучение в бизнес-школе можно пройти по следующим направлениям:

МСФО: Начало;

ACCA DipIFR;

управленческий учет: начало;

CIMA: P1, P2 (на русском языке);

международный аудит;

базовый бухгалтерский учет;

бухгалтерский учет для строительных организаций;

бухгалтерский учет для транспортных компаний;

бухгалтерский учет для импортеров;

общеустановленная система налогообложения;

и другие.

Итого можно обучится по 41 образовательной программе.

Profi Training выбирают:

более 5,5 тысяч специалистов из Казахстана, Таджикистана, России и Украины;

крупные государственные и международные компании (Artel, Lukoil, UzBat, GM, UCell, Beeline и другие);

банки и акционерные сообщества;

свыше 70 развивающихся компаний.

Тренеры бизнес-школы имеют:

международные дипломы;

опыт работы более 10 лет;

сертификаты бизнес-тренеров;

являются авторами статей ведущих информационных порталов, таких как Norma, Spot, Kommersant и прочие.

За три года бизнес-школа стала:

единственным партнером ACCA DipIFR (на русском языке) в Узбекистане;

единственным партнером CIMA (на русском языке) в Узбекистане;

представителем образовательной среды Узбекистана на форумах Казахстана, России, Индии, Бахрейна, Беларуси.

Запись на ближайший курс МСФО уже открыта. Для корпоративных клиентов действуют скидки.

Дата проведения: с 10 марта по 30 апреля по вторникам и четвергам

Время проведения: 18:30−22:45

Зарегистрироваться на курсы можно по ссылке.

Телефоны для регистрации: (+998) 71 200 24 27; (+998) 90 957 24 27.

Сайт: uztraining.uz

Telegram: t.me/profi_training

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