Согласно Постановлению Президента № ПП-4611 от 24 февраля 2020, акционерные общества, коммерческие банки, страховые организации и юридические лица, отнесенные к крупным налогоплательщикам, с 2021 года в обязательном порядке должны перейти на международные стандарты финансовой отчетности.
Как указано в Постановлении, с 2021 года минимум три специалиста в компании обязаны иметь документ об успешной сдаче предмета «Финансовая отчетность по МСФО», пройдя обучение только в аккредитованных международными программами учебных центрах.
На февраль 2020 года единственным аккредитованным центром ACCA DipIFR (на русском языке) в Узбекистане является бизнес-школа Profi Training.
Обучение в бизнес-школе можно пройти по следующим направлениям:
- МСФО: Начало;
- ACCA DipIFR;
- управленческий учет: начало;
- CIMA: P1, P2 (на русском языке);
- международный аудит;
- базовый бухгалтерский учет;
- бухгалтерский учет для строительных организаций;
- бухгалтерский учет для транспортных компаний;
- бухгалтерский учет для импортеров;
- общеустановленная система налогообложения;
- и другие.
Итого можно обучится по 41 образовательной программе.
Profi Training выбирают:
- более 5,5 тысяч специалистов из Казахстана, Таджикистана, России и Украины;
- крупные государственные и международные компании (Artel, Lukoil, UzBat, GM, UCell, Beeline и другие);
- банки и акционерные сообщества;
- свыше 70 развивающихся компаний.
Тренеры бизнес-школы имеют:
- международные дипломы;
- опыт работы более 10 лет;
- сертификаты бизнес-тренеров;
- являются авторами статей ведущих информационных порталов, таких как Norma, Spot, Kommersant и прочие.
За три года бизнес-школа стала:
- единственным партнером ACCA DipIFR (на русском языке) в Узбекистане;
- единственным партнером CIMA (на русском языке) в Узбекистане;
- представителем образовательной среды Узбекистана на форумах Казахстана, России, Индии, Бахрейна, Беларуси.
Запись на ближайший курс МСФО уже открыта. Для корпоративных клиентов действуют скидки.
Дата проведения: с 10 марта по 30 апреля по вторникам и четвергам
Время проведения: 18:30−22:45
Зарегистрироваться на курсы можно по ссылке.
Телефоны для регистрации: (+998) 71 200 24 27; (+998) 90 957 24 27.
Сайт: uztraining.uz
Telegram: t.me/profi_training
На правах рекламы.