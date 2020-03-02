Сотрудники таможенного управления по Ташкентской области на приграничном посту «Айбек» пресекли незаконный вывоз экзотических обезьян из Узбекистана, сообщила пресс-служба Государственного таможенного комитета.

Гражданин Б. А., направлялся в соседнее государство на Lexus RX 330, когда его остановили сотрудники поста. При досмотре в автомобиле были обнаружены белорукий гиббон и шесть яванских макак, не заявленные в пассажирской таможенной декларации.

Обнаруженных зверей предварительно оценили в 100 млн сумов. Животных передали в Ташкентский зоопарк, где они сейчас находятся под ветеринарным надзором.

По факту правонарушения проводятся таможенные проверки.