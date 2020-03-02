Хоким Миришкорского района Кашкадарьинской области Бахтиёр Ражабов оскорбительно высказался в адрес председателей махаллей на встрече в районном хокимияте 28 февраля. Аудиозапись с непечатной лексикой распространилась в социальных сетях.

На записи длительностью 5 минут 33 секунды глава района около 3 минут кричит на присутствующих, используя бранные слова и выражения, оскорбляя в том числе матерей собравшихся.

Из его слов следует, что председатели махаллей не выполнили поручение хокима, в результате чего он получил выговор. После того, как Бахтиёр Ражабов покидает помещение, люди начинают возмущаться и говорят, что не могут работать в таких условиях, когда хоким оскорбляет их матерей.

Кроме того, отмечается, что хоким оскорбил председателей махаллей за низкие поступления налогов в бюджет. Один из присутствовавших заявил, что если бы хоким объяснил ситуацию, они восполнили бы недостачу из собственного кармана.

В пресс-службе хокимията Кашкадарьинской области не стали трицать, что высказывания принадлежат Бахтиёру Ражабову.

«Это точно хоким, который на записи разными непристойными словами оскорбил собравшихся. Мы не намерены это отрицать… Можно было бы ограничиться принятием мер в рамках внутреннего порядка. Однако мы сторонники принятия законных мер, чтобы не говорили: „Почему, когда ошибается народ, сразу следуют наказание или штраф, а если хоким, то прощение?“» — заявили в областном хокимияте.

Как сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Генеральной прокуратуры Узбекистана, прокуратура Миришкорского района начала проверку инцидента. Областная прокуратура взяла ситуацию под контроль.