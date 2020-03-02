В феврале прирост среднего уровня потребительских цен и тарифов за месяц составил 0,8%, говорится в отчете Государственного комитета Узбекистана по статистике.

За первые два месяца с начала года товары и услуги в среднем подорожали на 1,4%. По отношению к февралю 2019 года цены и тарифы увеличились на 13,5%.

Лидерство по росту цен и тарифов принадлежит продовольственным товарам, которые в феврале стали дороже на 1,3%, в то время как непродовольственные товары прибавили в цене на 0,6%, а услуги — 0,3%.

Из основных наблюдаемых групп продовольственных товаров наиболее значительно за месяц цены повысились на плодоовощную продукцию (3,2%), мясо, птицу и рыбу (1,9%), хлебопродукты и алкогольные напитки (по 0,8%).

Из хлебопродуктов (включая крупы и бобовые) выше, чем на другие товары этой группы, был отмечен рост цен на фасоль (2,6%), горох (2%), маш (1,9%), гречиху (1,7%), а также на вермишель и лапшу (по 1,4%). Пшеничная мука за месяц подорожала на 0,6%.

Из основных видов мясных продуктов сильнее всего поднялись цены на бескостную говядину (2,9%), мясной фарш, живую и охлажденную (2,5%). В то же время второй месяц подряд отмечается снижение цен на мясо домашней птицы.

Из основных видов молочной продукции в феврале значительнее других подорожали каймак (0,9%), свежее молоко (0,8%), сметана, кефир, простокваша и твердые сыры (по 0,6%).

Цены на сахар-песок повысились на 0,2%, рафинад — 0,7%. Кондитерские изделия в среднем прибавили в цене на 0,7%, кофе и чай — на 0,5%, другие пищевые продукты (соль, специи, приправы, соусы и другие) — на 0,3%.

Ярче всего сезонный фактор проявился в характере изменения цен на плодоовощную продукцию, отмечается в отчете. Наиболее выраженным за месяц был рост цен на яблоки (8,5%), чеснок (4,4%), а также на свежие огурцы и помидоры (4,3% и 4,2%).

Наряду с этим, за месяц бананы стали дешевле на 5,5%, морковь — на 0,7%, апельсины — на 0,6%, белокочанная капуста, а также соленые и маринованные помидоры — на 0,4%, репа — на 0,2%.

Из масложировой продукции животные жиры стали дороже на 1,8%, сливочное масло — на 0,9%, маргарин — на 0,7%. Растительное масло за месяц подорожало на 0,5%, в том числе подсолнечное — на 0,9%, хлопковое — на 0,2%.

В феврале из основных наблюдаемых групп непродовольственных товаров рост цен, превышающий среднегрупповое значение (0,6%), зарегистрирован на нитки (1,2%), галантерею, часы (1,1%), кухонные принадлежности, одежду и обувь (0,8%), строительные материалы и сельскохозяйственный инвентарь (0,7%).

Из основных наблюдаемых видов платных услуг населению значительнее других в феврале подорожали услуги бытового характера (1,5%), в том числе по ремонту текстильных изделий, используемых в домашнем хозяйстве, — на 3,2%, по мойке личных транспортных средств — на 2,5%, услуги парикмахерских — на 2,4%, по техническому обслуживанию и ремонту личных транспортных средств — на 2,1%, пошиву одежды — на 2%.

Из других видов услуг зарегистрировано повышение тарифов на услуги спортивных (0,5%) и медицинских (0,3%) учреждений, а также в сфере отдыха (0,2%).

Вместе с тем зарегистрировано снижение стоимости отдельных услуг воздушного и железнодорожного транспорта. Так, стоимость билетов на авиарейсы по наблюдаемым направлениям в среднем снизилась на 1,7%, а проезд в поездах дальнего следования — на 0,4%, что связано с ценовой политикой компаний и волатильностью национальной валюты.

В целом за первые два месяца с начала года существеннее других подорожали услуги по отдыху (4,7%) и бытового характера (2%).