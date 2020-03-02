25 февраля в Ташкенте стартовала 21-я международная строительная выставка UzBuild 2020. В выставке приняли участие более 300 узбекских и иностранных производителей и поставщиков из 25 стран мира. Ознакомиться с новинками приехали девелоперы, представители строительных, ремонтных, архитектурных и дизайнерских компаний, оптовой и розничной торговли.





Во втором павильоне расположился IMZO — один из ведущих в Узбекистане производителей светопрозрачных конструкций со своими новыми разработками, расширенной продуктовой линейкой оконно-дверных систем и новой технологией печати на стекле.

Наибольший интерес у посетителей вызвали новинки продукции IMZO — теплая серия алюминиевой системы Thermo 78, фасадные системы Benkam BKF-50, новая технология печати на стекле Dip-Tech, а также окна премиум-класса Engelberg 76 с новой фурнитурой Winkhaus. Представители IMZO уже заручились договоренностями с крупными потенциальными клиентами из Афганистана и Таджикистана о проведении экскурсии на заводе с презентацией производства. Такая востребованность на внешних рынках свидетельствует о высоком качестве продукции компании.





Изюминкой стенда стала демонстрация технологии Dip-Tech. Этот инновационный метод печати позволяет наносить на стекло изображение любого типа, воплощая смелые решения архитекторов. Продемонстрированные IMZO образцы Dip-Tech доказывают возможность использования широкой палитры цветов в высоком качестве и реализации на стекле дизайнерских идей любого масштаба.





Повышенный интерес публики к стенду IMZO не остался незамеченным — организаторы отметили компанию наградой «Лучшая презентация продукции».





Дополнительную информацию можно получить на официальных страничках компании в социальных сетях и по телефону: (+998) 71−207−77−77

Сайт: imzo.uz

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