Открывшая свои двери жителям Ташкента год назад, сеть дискаунтеров Havas привлекла внимание покупателей своими выгодными ценами и особым удобством. Havas смогла открыть 45 магазинов за короткий срок и неустанно работает, чтобы сделать покупки еще удобнее.





И, подтверждая эти слова, в честь своего первого дня рождения сеть дискаунтеров Havas предлагает своим покупателям новые скидки и специальные акции. С 2 по 29 марта можно приобрести товары по цене ниже, чем когда-либо.





Чем отличаются дискаунтеры от других магазинов?

Дискаунтер — формат розничной торговли, предоставляющий потребителю качественную продукцию по максимально низким ценам, работающий в формате «магазин у дома».





Ведущие мировые сети дискаунтеров, такие как Aldi, Lidl, BIM, A101, Hakmar в Европе, отвечают всем вышеперечисленным стандартам. Спрос на сети дискаунтеров растет с каждым годом, так как это требование времени.





Один из примечательных аспектов сети Havas — низкая цена на всю продукцию, комфортные условия в магазинах, а также близость к дому. Сегодня Havas есть во всех районах Ташкента, что помогает жителям столицы покупать товары в удобных для них магазинах, не тратя на это много времени и сил.





Но все успехи сети дискаунтера — это результат любви и доверия покупателей к Havas. В свою очередь команда Havas благодарит всех покупателей и клиентов сети. Именно они вдохновляют команду Havas и побуждают к созданию новых удобств и возможностей.

В ближайшие годы сеть Havas планирует открыть свои удобные, доступные и комфортные магазины во всех городах и районах Узбекистана.





Высшая цель команды Havas — обеспечить высокий уровень обслуживания народа и внести вклад в развитие экономики нашей республики.

За новостями сети дискаунтеров Havas можно следить в социальных сетях:

Telegram: t.me/havasuz

Facebook: fb.com/havasuz

Instagram: @havasuz

Ознакомиться с адресами дискаунтеров можно на сайте: havasfood.uz/ru/markets

На правах рекламы.